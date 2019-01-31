催生城市交流 助新北走上國際

2019年01月31日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市祕書處長饒慶鈺過去任職外交工作長達12年，擔任台北市府參事期間更曾為台北市長柯文哲策畫雙城論壇，此次接受侯市長延攬，希望不只幫助新北市府「顧家」，也協助促成新北市與更多國際城市的交流、競合。

45歲的饒慶鈺政大外交系畢業，取得美國哥倫比亞大學國際與公共事務學院碩士後通過外交特考，歷任外交部駐紐約聯合國工作小組祕書、立法院祕書處公共關係事務室專員、外交部歐洲司西歐科科長、台北市政府參事。

從柯市府被延攬到侯市府，饒慶鈺說，過去僅在國際會議場合與侯友宜碰過面，但2人並無私交，此次透過他人引薦，與侯友宜面談後，非常認同侯對城市治理的方針和態度，決定貢獻一己之力。

饒慶鈺表示，國際事務從國家移轉到城市是世界趨勢，透過城市交流、競爭、合作，可以直接解決許多城市問題，舉例來說，新北市過去推動惜食成果斐然，今年的國際論壇就在新北市舉辦，成為其他城市借鏡、合作的對象。

饒慶鈺說，新北市升格後，是唯一一個名稱改變的直轄市，從台北縣變成新北市，如何擺脫被泛稱台北的包袱，是一大挑戰，未來不只是國內或國際上，都必須在既有的基礎上深化城市交流，讓新北市的優點被看見，讓更多的城市代表受邀來新北市取經、爭取合作，奠定新北市走出國際的基石。

至於兩岸城市交流如何突破意識形態？饒慶鈺說，城市交流的好處，就是以對市民有好處為出發，不管是經濟、環保、社會福利等各項議題的促進，與意識形態無關，每個國家都有外交上獨特的挑戰，不該因此就放棄城市進步的契機。

(中國時報)