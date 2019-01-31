彰化首座汽修檢定考場 建國科大揭牌
彰化縣內高中職就讀汽車修護科每年應屆畢業生約1200人，去年建國科技大學在機械工程系新設先進車輛製造組，獲考生熱烈回響，不僅投入5000萬元興建新式設備汽車實習工廠，打造彰化縣第1所有甲乙級汽車修護技能檢定術科考場，30日正式揭牌運作。
建國科大校長江金山表示，機械工程系以前就有車輛修護學程，但近年汽車工業突飛猛進，車用電子、電動車輛技術引進，汽車修護技有待大幅提升，3年前開始籌備成立先進車輛組，去年開始招生，受到中部高職汽車修護科學生青睞。
建國科大還投入興建1座新式設備的汽車實習工廠，並獲勞動部通過核准為甲、乙級汽車修護技能檢定術科考場，除提供建國科大學生實習考照之用外，國內各大汽車修護廠亦可到此辦理員工移地訓練，提升國內汽車修護水準。
中華民國汽車保養商業同業公會全國聯合會理事長柯育沅表示，雖然電動車、其他替代能源車輛逐漸興起，汽車動力改變，但傳動系統、駕駛座、方向機等還會沿用，汽車保養產業不會沒落，技術仍需提升，建國科大在少子化壓力下，仍願投資設備先進車輛組，讓人欣喜。
(中國時報)
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