預立醫療照護諮商 自決生死

2019年01月31日 04:12 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

《病人自主權利法》上路，民眾可以有自主善終權，嘉義市政府衛生局30日舉辦記者會，向大家說明此法的用意及作法。市長黃敏惠說，《病人自主權利法》讓需要的民眾，能有尊嚴地自主決定人生最後一哩路。

黃敏惠說，《病人自主權利法》今年1月6日上路，病主法以病患為主體，確保病人知情、選擇、決策的權利，並將善終權利擴及非末期病人，未來20歲以上完全行為能力人，可透過「預立醫療照護諮商」（ACP）簽署「預立醫療決定」（AD），預先決定自己處於極度重症狀態，可選擇接受或拒絕延長生命的醫療措施及人工流體餵養，讓病患擁有尊嚴善終的權利。

病人自主研究中心執行長楊玉欣在當立委期間推動此法，她說，死亡是要學習的課題，病主法讓我們活得更像人，為自己善終做決定，受法律保護，也保護病人、家屬及醫師，減少無效的醫療資源虛耗。

嘉義市衛生局代理局長廖育瑋說，全台有77家醫院推行「預立醫療照護諮商」，嘉義市有嘉基、嘉榮、陽明3家醫院提供諮商，依衛福部規定收費上限3500元，目前全市有3人簽署預立醫療照護，預立醫療照護諮商時要有本人、至少1名二等親內親屬陪同，簽署後有反悔機制。

陽明醫院院長謝景祥說，為推行《病主法》，該院提供600個免費諮商名額。

(中國時報)