前香港馬會成員拜會 韓盼創造就業
前香港馬會成員董事林雋軒等人30日下午拜會高雄市長韓國瑜，針對香港馬會歷史沿革及經驗，分析高雄辦理賽馬產業優勢。韓國瑜事後表示，高雄賽馬產業若成功發展，將可以帶動周邊8大產業鍵，不僅提升觀光，更可創造超過30萬的就業人口。
韓國瑜表示，香港賽馬博彩規例用專法特別規範在特許事業裡，未來國內法律要如何突破，仍需研議；再者，香港馬會直接就業人口有2萬8000人，高雄發展賽馬產業推估直接就業人口約9萬8000人，而香港馬會上繳政府稅收每年逾千億台幣，以此規模推估，若高雄成功發展賽馬產業，預計可增加2700億至3000億元稅收。
韓國瑜也提到，杜拜的賽馬沒有博弈成分也造成轟動，考量市場及接受度，未來不排除研議辦理沒有博弈色彩的賽馬盛會，讓全民開心買票入場，觀看前所未有賽事。
香港賽馬產業發展迄今135年，就高雄要發展賽馬產業而言是非常好的典範，韓國瑜感謝林雋軒等人就賽馬產業對高雄提出建議，包括需要的土地、帶動多少產業、市場規模、就業人口及法令限制，最重要的是如何突破法律規範。
(中國時報)
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