新北推小鎮旅遊 帶動地方經濟
國內景氣罕見亮藍燈，觀光旅遊業恐面臨嚴峻考驗，新北市府觀光局將推動小鎮旅遊，串聯北海岸與東北角各具特色小鎮，針對不同地區找出不同故事打造，透過深度旅遊把觀光收入盡可能留在當地，才能讓在地居民享受觀光帶來的價值。
新北市觀旅局長張其強30日在新北市政會議專案報告指出，根據國家發展委員會資料顯示，近一年景氣對策變化圖創下33個月以來最差的「衰退藍燈」，觀光旅遊業恐率先受害。
張其強舉去年大陸的出國旅遊消費，不論在餐飲、住宿、和文化娛樂消費都有明顯增長，但購物支出卻腰斬，台灣觀光可能也是兩極化，「要嘛不去，要去就是更精緻，更深度的旅遊。」
張其強說，目前觀光局已經和國內旅遊業者合作，上半年推出以「小鎮旅遊」為主輕深度旅遊，吸引樂齡族群和國民旅遊，接下來的「青春山海線」，從北海岸延伸至東北角，拆開各有特色，串起一線特色加倍，標榜新北美麗珍珠項鍊，串聯北台灣觀光生命線。
張其強表示，不只是到此一遊，更重要的是能提升在地的經濟，從手工藝品、農漁產品、手工製品，運用在地特有的故事，讓旅客停留，體驗當地人情味，把觀光收入流在當地。
市府也透過年輕人回鄉生活，發揮創意，行銷在地文化，結合傳統農業和在地民宿，配合周邊生態景觀，透過故事，讓遊客慕名而來，並在偏鄉建立產業與工作機會，讓文化資產、傳統被看見，成為無可取代的觀光體驗。
(中國時報)
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