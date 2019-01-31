媽媽市長揪藍爸爸 陪安置兒少圍爐

2019年01月31日 04:11 中國時報 盧金足 、 張妍溱 、 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

春節團圓，但有的小朋友因被家庭特殊境遇無法享受圍爐。台中市長盧秀燕及長年贊助兒少關懷活動的企業家「藍爸爸」藍正雄，30日邀192名台中市兒少安置機構孩子到林酒店享用自助餐，提前圍爐過年，小朋友歡喜圍爐，感受社會溫暖。

為讓獨居長輩過年有豐富年菜可吃，台中市議員李中集結企業家們，出錢出力，每年農曆過年前與社福團體分送年菜到獨居長輩家中，12年來從不間斷，30日到東區1名鍾姓獨居長輩家，致贈年菜禮盒與保暖物資，讓老人家倍感窩心。

歲末年終送愛心，大里區振坤宮30日舉辦「關懷獨居長者與低入戶、邊緣戶慰問金及物質發放」活動，特別的是，今年邀幼兒園孩子加入救濟行列，盼藉此教導幼童更懂得體貼、關懷別人。

盧秀燕說，身為「媽媽市長」，能和「藍爸爸」攜手做公益，就像一個家庭讓孩子們感受到愛與關懷，台中市280萬市民都是家人，盼有更多人投入公益，她也致贈感謝狀表揚藍正雄為孩子無私的付出。

十方啟能中心主任游月菊指出，孩子當中有1名身心障礙的孩子來自單親家庭，與母親相依為命，得知要與「藍爸爸」見面時期待好多天，因「藍爸爸」曾給她親切擁抱，溫暖的舉動在她心中刻畫出父親的形象。

(中國時報)