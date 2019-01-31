台南行春 月津港燈節2月2日登場
春節拚觀光！為期9天的春節將至，台南市文化局推出「2019台南行春」系列活動，邀全民來台南走春，新春期間，重要古蹟初一到初六不打烊；另也推出2019月津港燈節、麻豆糖業大地藝術祭等，重頭戲月津港燈節2月2日登場，預估光是月津港燈節就可望吸引逾70萬人潮。
文化局長葉澤山表示，春節期間向來有各地觀光客走進台南，市府規畫今年農曆新春多達57項大大小小活動，重要活動包括2019月津港燈節、麻豆糖業大地藝術祭、古蹟行春等。這幾年成功型塑觀光品牌的「月津港燈節」，從第1年不到2萬人參觀，到去年已湧入66萬人，也有許多外國觀光客慕名而來，打響鹽水小鎮名號。
延續以觀光品牌為概念包裝藝文活動，2019麻豆糖業大地藝術祭2月1日至3月3日舉行，將有50多組國內外跨領域創作者、60多組作品參展，展場包含總爺藝文中心、龍泉車站、日式公有宿舍、10所麻豆區高中、國中小學。大地藝術祭以藝術復育糖業文史、建築、地景紋理，創造歷史、產業、文化與生活立體地圖。
葉澤山說，文化局規畫的「2019台南行春」網站已經上線，當中蒐集2月1日至3月3日期間，市府各局處主辦、承辦春節應景活動，民眾可用日期、活動類型、區域、場館、景點等條件進行搜尋，走進台南想到哪兒玩賞？一查詢就知道。
台南市長黃偉哲指出，拚觀光是市府的重要施政之一，市府將加強新媒體的宣傳，提高宣傳效果，帶領大家一起拚觀光、拚經濟。
(中國時報)
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