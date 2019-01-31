外籍生做年菜 各國鍋物解鄉愁
迎接農曆新年，家家戶戶準備團圓，但有一群遠從國外來台念書的外籍學生無法返家過年，國立勤益科技大學30日提前陪外籍學生圍爐，餐桌上擺滿蒙古、非洲等世界各國的鍋物，師生一起感受年節氣氛，也藉此讓外籍生了解台灣文化。
拿著裝有10元的小紅包，勤益科大校長陳文淵提前發紅包給外籍學生，許多學生拿到紅包時相當興奮，認為這是個好兆頭。就讀勤益科大電機工程系的劉姓學生是越南籍，他說，越南過年時也會煮火鍋，這次特別與另2名越南籍同學煮了牛肉鍋，解解鄉愁。
另名來自蒙古的可嵐就讀企管系三年級，她也和同樣來自蒙古的同學準備了鍋物料理，可嵐說，蒙古火鍋內放有牛肉、馬鈴薯及洋蔥等，大夥還親自做麵條，趁著年節感受家鄉味。來自非洲史瓦帝尼的張維里第1次感受火鍋圍爐宴，覺得很有趣。
陳文淵表示，配合政府新南向政策並持續推動國際化發展，學校目前已有200多名外籍學生來就讀，為讓他們在新年期間不孤單，特別舉辦圍爐活動，大家透過共煮火鍋交流情感，也藉此幫助外籍生進一步了解台灣文化。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。