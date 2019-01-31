外籍生做年菜 各國鍋物解鄉愁

2019年01月31日 04:11 中國時報 林欣儀 ／台中報導 ／台中報導

迎接農曆新年，家家戶戶準備團圓，但有一群遠從國外來台念書的外籍學生無法返家過年，國立勤益科技大學30日提前陪外籍學生圍爐，餐桌上擺滿蒙古、非洲等世界各國的鍋物，師生一起感受年節氣氛，也藉此讓外籍生了解台灣文化。

拿著裝有10元的小紅包，勤益科大校長陳文淵提前發紅包給外籍學生，許多學生拿到紅包時相當興奮，認為這是個好兆頭。就讀勤益科大電機工程系的劉姓學生是越南籍，他說，越南過年時也會煮火鍋，這次特別與另2名越南籍同學煮了牛肉鍋，解解鄉愁。

另名來自蒙古的可嵐就讀企管系三年級，她也和同樣來自蒙古的同學準備了鍋物料理，可嵐說，蒙古火鍋內放有牛肉、馬鈴薯及洋蔥等，大夥還親自做麵條，趁著年節感受家鄉味。來自非洲史瓦帝尼的張維里第1次感受火鍋圍爐宴，覺得很有趣。

陳文淵表示，配合政府新南向政策並持續推動國際化發展，學校目前已有200多名外籍學生來就讀，為讓他們在新年期間不孤單，特別舉辦圍爐活動，大家透過共煮火鍋交流情感，也藉此幫助外籍生進一步了解台灣文化。

(中國時報)