學甲溼地 保育鳥類頻現蹤

2019年01月31日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南學甲溼地生態園區位於急水溪北堤防內側的灘地，在10年前畫設面積將近20公頃，是林務局正式補助的生態復育園區，以租用休耕農地的方式成立，近年來成為黑面琵鷺度冬棲息的場域之一，最多觀測到400多隻，在台南排第3，最近有鳥友還拍攝到多種保育鳥類，直呼開心。

因為人為干擾不多，食物來源充足，加上堤防擋風，不只黑面琵鷺，還有紅嘴燕鷗、黑腹燕鷗及常見的白鷺鷥群等上百種鳥類棲息，區域內紅樹林、水筆仔遍布，地上四處可見招潮蟹、彈塗魚，是各級學校戶外生態教學的重要地點。

黑面琵鷺的族群擴張是種指標，顯示環境適宜鳥類棲息，因此近年在學甲溼地生態園區發現的鳥種也逐漸增加，且不乏保育類鳥種，吸引許多愛鳥及攝影人士前往朝聖。

鳥友黃三明日前到學甲溼地拍攝鳥類時，一口氣就拍攝到4種保育鳥類，相當幸運，他在急水溪灘地及第1賞鳥亭拍攝到黑面琵鷺，並在賞蟹區附近觀察到環頸雉、灰胸秧雞及大勺鷸等3種保育鳥類，興奮到快門按不停。

台南市生態保育學會理事長邱仁武表示，該地在農曆年前，幾乎都會聚集數百隻的黑面琵鷺；去年823水災棲地被沖毀失蹤的保育鳥類灰胸秧雞最近也重現蹤跡。至於環頸雉則是首度被發現，他也歡迎民眾春節可以來學甲溼地欣賞自然生態。

(中國時報)