貿易戰新局 台商該換新腦袋

2019年01月31日 04:11 中國時報 林建甫

美中的貿易摩擦引發的經濟戰爭，現在普遍的認知這已經不是短期間可以解決的。這更是「企業資本主義」與「國家資本主義」，人類經濟體制的爭奪戰，也是全球影響力的爭霸戰，是一場持久戰。面對2019年嚴峻的經濟情勢，台商應如何自處？

其實從川普上任以來檢討美國的貿易赤字，影響所及其實不只中國，歐盟、加、墨也早都受到波及。但美中兩隻大象的打架，會影響到全世界的生產體系。過去台商在全球產業鏈的參與甚深，根據WTO調查，台灣在世界產業鏈的價值的參與程度高達67.6%，比南韓的62%、日本的47%都還多。我經濟部自己的調查也顯示，台灣整體的外銷訂單51%來自海外生產，其中資訊產業產品更高達90%，而電子產品則也有70%。美國現在祭出關稅、或用非貿易障礙等影響所及，不只是需要貿易的調整，更需要背後產業布局的因應。

要思考台商未來的最佳策略，我們先從產業製造來看。台商過去自豪的是接單生產，也就是企業對企業（B2B）的生產模式。大陸對台商更用「兩頭在外」來形容，原料、客戶都在外頭，於是來料加工、成品出口。這種通稱代工生產（OEM）的模式讓台商過去賺了錢，但卻養成「製造業思維」，以為只要生產，只要技術，就可以永遠地得天下。

不錯，我們掌握高科技商品的製造，生產技術含金量也十足，但這些廠商長期以來不接近消費者，不做品牌，不講行銷策略，全球領導大廠決定了方向，台灣OEM代工廠就只能跟著走。然而貿易戰之下的產業布局調整，工廠、生產線不是說遷就能遷，現在短期間只能以增加運費、調整組裝地等方式因應，可預見毛利率會一路下滑。不可諱言，台商製造業的思維要變，OEM代工廠的角色需要調整，未來要把市場搞懂，貼近市場生產，直接面對消費者尋找機會。這需要「製造業要服務化」。

不同於製造業著重生產技術，服務業就是要注重研究市場、產品落地、銷售通路與消費者互動等層面，用加值服務業銷售的思維來做製造業，做企業對消費者（B2C）的生意。另外隨著材料科學的進步，生產技術的改良，例如3D列印等先進的製造方法，生產規模大幅降低。製造業要將新觀念納入生產考量，包括時尚、文創、環保等均是新的要素，如此才能夠吸引不同的消費者。甚者消費者喜新厭舊，喜歡標新立異、與眾不同等獨一無二的概念，未來消費者對企業（C2B）量身訂做的客製化商品，將是市場上不可忽視的大商機。

再者，數位新技術更是企業要與時俱進的方向。5G時代馬上來臨，未來網路傳輸速度更快、延遲低等特性，讓資訊的傳輸及串連更加大量、快速且穩定，加上人工智慧及物聯網應用的普及，萬物聯網正在一步步實現。遠端醫療、自駕車、智慧家庭、智慧城市不再只是電影中的場景，很快都將會在我們的生活中出現。這不僅是所有人的生活將反轉，對於企業的生產及銷售將會帶來破壞性的創新。

網路世界無國界，當前電商平台的蓬勃發展，不只亞馬遜、阿里巴巴等領導性企業提供全球通路，各國的電商也正在快速串連、合作、整併。值得注意的是，不只電商平台盛行，谷歌、臉書、Uber、Netflix等不同領域的大型數位平台都加入戰局，提供愈來愈多的數位化服務，包括雲端計算、數據分析，以及O2O（線上線下整合）技術、金流、物流等服務。對於傳統企業而言，這是好事，與其投入大量資源投入不熟悉的數位領域，倒不如善用這些平台所提供的服務，集中能量投資自身技術的成長，才能將效益最大化。

最後，政治、法規制度十分重要。經濟、企業運行奠基於政治及法規制度，例如美中貿易戰不僅衝擊這兩大經濟體的發展，影響層面更擴及匯率、企業、智財權等層面，直接左右了企業的生產與銷售。兩岸經貿關係緊密，但政治的紛擾往往更讓業者無奈。台商需要政府政策的支持，政策也需要與時俱進，需要具備前瞻性，如此才能讓台商沒有後顧之憂且將資源引導投入創新產業，產品創新也就能事半功倍，掌握世界先機。

（作者為台灣經濟研究院院長、國立台灣大學經濟系教授）

(中國時報)