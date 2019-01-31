2019年01月31日 04:11 中國時報 蘭寧利

中共的軍事支出如今已高出台灣15倍，美國敦促台灣進一步邁向「刺蝟戰略」，盼台灣籌獲較小、較便宜及更加機動的武器，代替像戰機、戰艦等較大、較昂貴的裝備，以便戰時在近岸的水上先耗損共軍。民進黨當然不敢拂逆美方，連政策辯論都沒有，於是啟動「整體防衛構想」，呼應了美方所提的「刺蝟戰略」。

其實，美國敦促台灣邁向「刺蝟戰略」並非始自今日，2008年馬政府時代的「莫瑞報告」，其內容就是推動所謂的「刺蝟戰略」，軍售均改為單兵或雙人操作的武器，停止戰機、戰車等的購置。當時引起軍方激烈反對，所幸馬政府並未以美方的一紙報告而馬首是瞻。但目前，蘭德公司、國家利益雜誌、2049智庫、美國國家安全中心等智庫，甚至美國海軍大學的詹姆斯．霍姆斯教官都接連提出類似的主張。諷刺的是，在美方智庫提出「用防空飛彈擊敗敵機」的看法後，我們推遲了新F-16V戰機的購置。但日前敘利亞的俄式第一線「鎧甲」彈炮防空系統幾乎未發揮任何效能下，就遭以色列戰機攻擊毀滅，此一結果，智庫又如何自圓其說？

防空飛彈取代戰機是不可能的，我們只能說「刺蝟化」的防禦系統只是攻防兼備防衛體系的一部分，但不是全部，它是一種拒敵登陸的手段，國軍當然已在經營。但是純守勢的「刺蝟戰略」何異於坐以待斃，我們需要的是也能快速反擊的「毒蠍戰略」。如中共採封鎖夾雜飛彈精點打擊，則「刺蝟戰略」完全無用武之地。更何況執行刺蝟戰鬥的皆需要「死士」，以蔡政府對退役軍人「過河拆橋」的態度，何處求死士？

當前台灣最嚴重的問題是，98%以上的能源、一半以上的糧食，完全依賴海線運進的殘酷事實，這條生命線如不保，就必須要從現代化社會退回到初級的農業社會，屆時還談什麼打一場現代化的台灣防衛作戰？

我們海線護航的戰場是起於遠離空軍掩護範圍的高威脅遠海，所以必須要靠具強勢防空能力的新巡防艦護航，冷戰時期的低組合的巡防艦（如成功級艦）在未來是沒有存活能力的。光是新巡防艦還不夠，還要防空戰力更強的驅逐艦護衛這些巡防艦。每一位海軍官兵都知道未來的護航作戰將是一場如二戰期間皇家海軍維持馬爾他島存活一樣的浴血奮戰，為了讓台灣全島免於受困枯竭而亡，即使是血戰也要一拚。

但是請不要忘記，在未來的台灣防衛作戰中防空戰力大幅提升的新巡防艦，與微型飛彈艇、水雷整備、無人駕駛載具、岸置攻船飛彈是同等重要。我們更急迫需要能增進防空戰力的每一樣裝備，垂直發射系統、更先進的戰鬥系統標準飛彈和點防禦系統。（作者為海軍退役中將）

(中國時報)