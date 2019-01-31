美國其實要把中國降等

2019年01月31日 04:11 中國時報 陳一新

繼美國司法部29日正式起訴華為公司、華為兩家子公司與華為副董事長兼財務長孟晚舟共23項罪名後，加拿大司法部也證實，美國已請求將孟晚舟引渡到美國受審。美國的大動作不僅使30、31日舉行的美中貿易談判更加複雜化，也使兩國貿易談判的緊張情勢升高，大有山雨欲來風滿樓之勢。

美方的指控的罪名包括違反伊朗制裁的銀行欺詐、妨礙司法公正、合謀竊取T-Mobile美國公司的商業機密等。事實上，美國對華為的阻絕動作早在數年前即已展開。以美、英、加、澳、紐「五眼聯盟」為核心的情報網早在2017年，甚至更早就開始說服他們的盟國不要使用華為、中興通訊與聯想的手機與電子產品，認定他們的內建晶片可能導致洩密，危害盟國之間的情報安全。2018年3月，德、日、法3國也加入此一以美國為首西方盟國的情報網，成為「八眼聯盟」。美國六大情報機構也呼籲五角大廈與政府官員不得使用華為或中興通訊手機。

在中國2018年準備進入5G手機時代後，川普政府更進一步要求盟國與夥伴不要使用華為公司所生產的5G手機，並要求他們退出與華為之間的科技研發合作計畫。目前，雖然全力支持美國政府禁止公務機關採用華為5G手機的盟國與夥伴僅有加拿大與台灣，但決定退出與華為科技合作的國家至少有加拿大、英國、法國、德國、波蘭、日本與南韓。另外，考慮禁止華為參與建設5G網路的國家則包括加拿大、英國、法國、德國、波蘭、捷克、挪威與日本。在美國的強大壓力之下，這份名單還會繼續擴大。

儘管華為已公開表示美國司法部的指控毫無根據，中國外長王毅也說大陸不會接受美國的「司法霸凌」，但是結果將視美國法院的判決而定。華為兩間子公司涉案人員將於2月28日在華盛頓州西區的西雅圖法院受審，華為與孟晚舟將在紐約市法院受審。

雖然美國商務部長羅斯與財政部長穆欽都說，起訴華為與貿易談判「完全是兩碼子事 」，穆欽甚至還高調歡迎中國副總理劉鶴率團前來華府，但是，美國對華為的大動作無疑已對即將與美國貿易代表賴海哲舉行高層貿易談判的劉鶴與他的團員，形成無比龐大的壓力。

劉鶴此行的主要任務是對美方採購1.2兆美元工農與科技產品、智財權的立法與執法、市場准入的推動機制做出具體承諾，甚至在必要時同意美方「中國製造2025」計畫降溫降速，以及美方有權對中國經濟做出結構性改革進行審查的要求。但是，美國在高層貿易談判前夕的大動作，卻可能讓原先準備「息事寧人」做出大讓步的中國領導人習近平重新做出考量。畢竟，美國鋪天蓋地封殺華為的大動作，頗有要把中國降等為二流經貿與科技國家的意味。（作者為中國文化大學政治學系講座教授）

(中國時報)