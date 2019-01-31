2019年01月31日 04:11 中國時報 劉順達

總統府發布台灣智庫國際事務部主任董思齊出任駐韓代表處副代表的人令後，又急忙撤銷一事，前民進黨立委沈富雄直言，在蔡英文主導下的政府治國無能，令人難以置信。其實，這個「慘劇」結果早已有警訊可尋。

2016年11月22日由駐台北南韓代表部每年主辦的「韓台人文交流大會」場合，董思齊以「台灣東北亞學會」副祕書長身分出席並擔任一組評論員，在會中董員自我吹噓稱，他會講英、日語，韓國字只看懂，但不會說，並且進一步指出，上午進總統府向蔡總統簡報了「台韓關係」。自己抬高身價，讓在場台韓學術界人士聽了，覺得此人在做個人「政治秀」而不是評論。

在台灣，一般普遍的了解是，「韓國通」多畢業於政治大學與中國文化大學「韓語系」後留學南韓各大學背景。董員自稱只會念韓文，卻不會說韓國話，足以證明沒有韓語基礎，根本談不上什麼「韓國通」，何況在台灣「韓國圈」裡面，董員屬於「陌生人」。外交部卻對外說董員是「韓國通」，讓政大和文化師生笑掉大牙。

更令人不可思議的是，外交部還說董員在韓人脈豐厚。就董員的學經歷來觀，董員與南韓無太多淵源，只有在韓大學短期從事「研究」而已。若照外交部所言，人文交流大會中，董員何須藉機介紹自己的外語能力如何及對外公開晉見總統事？又會中，南韓學者怎麼都不認識董員？外交部吹牛不打草稿，實在是欺瞞國人。

嚴重的是，民進黨前後兩朝都缺乏「韓國通」人才。在陳水扁執政時期，一位國民黨黨工投奔民進黨，毛遂自薦是「韓國通」出任駐韓代表，因為將中華民國國有財產之僑校所有權變更為他個人名義，遭當地300多名華僑至駐韓代表處示威抗議後，由當時外交部長黃志芳直接向陳總統建議調回台北後，才結束紛爭。

後來，外交部上層決定，日後再不派「韓國通」出任代表，改以職業外交官出任迄今。外交部長吳釗燮難道不知此事嗎？何況，新任駐韓代表唐殿文赴韓履新僅數月而已，難道他不是「韓國通」？在韓沒有人脈嗎？此刻又讓唐代表情何以堪。

說來說去，問題癥結還是在吳釗燮不信任職業外交官所致。依外交部的慣例，新的部長上任，四面八方的駐外館長不管與部長認識或不認識，第一時間都會禮貌性拍發賀電祝賀。自然前駐韓代表石定也不例外，卻被吳釗燮拿來公開指責，不必寫賀電應多撰南韓政情報告。

繼「口譯哥」人事案後，吳部長又鬧出國際大笑話，不僅讓站在外交第一線的職業外交官對民進黨政府失去信心，恐怕世界各國知道外交部如此對待自己的外交官，也不願意與台灣做朋友了。（作者為南韓昌信大學榮譽教授）

(中國時報)