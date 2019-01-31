委內瑞拉告訴台灣的故事

2019年01月31日 04:11 中國時報 主筆室

南美產油大國委內瑞拉示威不斷，國會議長瓜伊多自行宣布出任臨時總統，旋即獲得美國等國的承認，儼然和現任總統馬杜羅鬧起雙胞，政局更為混亂不安。近年委內瑞拉陷入體制之爭，政治分裂、民生凋蔽，國家瀕臨崩潰邊緣。委國失敗的國家治理再次證明，對民眾來說，無論採哪種體制、喊什麼口號，「良治」才是最重要的。

委內瑞拉擁有豐富的石油資源，1998年左派查維茲上台並發動「玻利瓦革命」，大力推動社會主義，自詡為反美龍頭。他將關鍵產業收歸國有，石油收益投注於社會福利。問題是，社會主義不利於產業競爭及經濟的蓬勃成長，在高國際油價時，油價收益可以彌補損失，但馬杜羅在2013年查維茲去世後當選總統，2016年起油價一路下跌，委國經濟便宛如退潮後露出的光屁股。

馬杜羅志大才疏，經濟政策一團糟，一味把施政問題推給「美國的陰謀」，並且鐵腕打壓反對派，搞得民不聊生，創下拉美史上最嚴重的經濟衰退率。貨架上沒有食物，生病沒有藥物，通貨膨脹率狂飆，IMF預估今年將達百分之1千萬。馬杜羅的對應方式，是加印鈔票並在新貨幣上刪掉5個0，結果只是雪上加霜。於是人民用腳投票，2014年以來已有300萬人流離他國。

今年5月馬杜羅當選連任，但競選過程廣受批判，反對派領袖不是被捕就是遭限制參選。現在冒出頭的臨時總統瓜伊多才35歲，美、加、拉美等10幾國都已予以承認，但軍方仍支持馬杜羅，而中、俄也反對外力介入委國政局。

這樣的局面，有點像1986年菲律賓的「人民革命」，當時的總統馬可仕和艾奎諾夫人對決，馬可仕雖然贏得了選票，但民心思變，最後國防部長羅慕斯倒戈，加上美國的施壓，馬可仕倉皇出逃，艾奎諾夫人成功變天。當時是菲律賓人民趕走了馬可仕，現在委國人民雖然也想趕走馬杜羅，但軍方的態度卻是關鍵。從查維茲到馬杜羅，都是靠槍桿子顧政權，加上一向堅持反美路線，因此美國的介入未必能讓軍方轉向。

中、俄在委國有數百億的投資與多項合作計畫，中國提供委國550億美元的貸款，後來是以石油抵債，俄國則打算在委國建立導彈防禦系統，這更是令美國寢食難安。中、俄之所以積極拉攏委國，當然是想藉著這個反美龍頭切入美國後院，這也讓委國情勢除了內政因素之外，又增添了三大強國代理戰爭的外部因素，因而益發複雜，未來走向也更難預料。

可以預見，已糟糕至極的委國，還會繼續糟一段時間。如果馬杜羅堅持抓住權位，雙胞總統帶來的國家分裂與混亂會益形尖銳，過去做不好的馬杜羅，沒有理由在更困難的內部環境下反而改善治理。如果馬杜羅下台，瓜伊多接手的，是一個千瘡百孔的國家和奄奄一息的經濟，這個爛攤子非常難處理。

儘管外部有美中俄代理戰爭的影子，但委國的問題根本上還是內部的治理失靈。300萬人被迫出逃，可不是老美趕的人，馬杜羅必須承擔施政不利的最嚴厲指責。這個例子再次告訴世人一個真理：治理才是王道。對絕大多數人民來說，顧肚皮最重要，政府治理的效能和經濟民生的表現，比漫天的口號願景更切身。治理得好，民眾可以接受威權體制；治理得不好，那不管是什麼體制都要掀桌的。然而，一旦治理失當搞得國困民窮，國家會陷入混亂動盪的惡性循環，要擺脫泥淖重新振作非常困難。所以，好的治理何其重要。

「你不給人民好過，人民就不給你好過」，這個真理也值得台灣警惕。人民的切身生活能過得好，未來的日子有希望，國家才有成長的動能。促進經濟繁榮不只是為人民創造好日子，更是維護國家生存發展的基礎，治理的實際政績比喊口號當網紅更重要。自從美中貿易戰開打以來，全球經濟面對黑天鵝與灰犀牛，台灣必須戒慎恐懼。尤其台海風雲密布，總統大選廝殺即將登場，社會可能再度撕裂，台灣當下的挑戰，將是前所未有的艱鉅。

(中國時報)