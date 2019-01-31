世堅情定韓國瑜
中國時報
主筆室
韓流熱潮持續發燒，韓流紅包袋全台發送，比總統春節紅包還熱絡，網路呼喊高雄市長韓國瑜選總統的聲量愈來愈大，甚至帶動韓流的第一「功臣」台北市議員王世堅，也喊話韓不只是后羿，還可能射下4顆太陽。王世堅已被公推「扶龍命格」，如此肯定昔日口中的「流氓」，頗耐人尋味。
王世堅是頭號「柯黑」議員，言必批台北市長柯文哲是騙子，曾在議會質詢時送了一套龍袍給柯P，揶揄柯P可以天天作龍袍加身的美夢。有趣的是，王除了批柯始終如一，韓國瑜任北農總經理時，王更是民進黨批韓第一戰將，沒想到反而促成韓流的竄起。
王、韓兩人在議會精彩一問一答的影片，片中柯P成了只能在一旁笑翻的龍套。這段影片在大選時廣為流傳，如果沒有王的精彩質詢，可能大家早就忘了韓國瑜是誰？
人生如戲，戲如人生。世堅昔日批韓為果菜流氓，韓反問「世間情」為何？轉眼1年多過去，王世堅依然罵柯是騙子，卻對韓國瑜帶動高雄發大財的歡樂氣氛多所肯定，還稱許韓為后羿。
韓國瑜曾戲稱國民黨有意角逐大位的4大太陽，可以湊一桌打麻將，只是其中1人是胡不了牌的相公。隨著韓流愈燒愈熱，韓已不只是麻將桌觀賽者，拱韓選總統聲量愈來愈大，連王世堅都稱許韓可射下4顆太陽，2020無人能敵。
王世堅與韓國瑜從北農一路糾纏到高雄市長選舉，期間王還一度脫口韓如當選他就跳愛河。如今「世堅情」大轉彎「情定」韓國瑜，肯定他是競逐2020的大黑馬。只是這回王世堅不再猛批韓了，因他已是網路最紅的扶龍命格。王、韓兩人真是政壇奇妙組合，世堅情續集如何演，國人都等著看！
(中國時報)
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