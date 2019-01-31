中美助選 歷史重演？

2019年01月31日 04:11 中國時報 劉屏

明年此時，中華民國總統大選已經落幕。今年這一年，候選人個個都要走訪美國，尤其要走訪華府，熱鬧可期。明年此時回首，將如何評價這一年？

候選人造訪華府，往往被稱為「面試」，但台灣不必因此自卑，因為站在美國人立場，希望面對面的直接了解各候選人。畢竟一旦成為總統，按美國現行政策，或者說斷交40年來的政策，華府就成為禁地，因此只能在選前來。

台灣的總統候選人如此，美國一定等級的對台官員亦然。例如主管東亞事務的助理國務卿、國防部助理部長，在上任之前，也希望抽出時間走訪台灣，因為一旦接任，台灣就成為他們的禁地了。

兩者最大的不同，在於美國官員不在乎台灣好惡。台灣喜歡也好，不喜歡也罷，美國官員回去就上任。可是台灣的總統候選人不同，美國什麼規格接待，台灣的當事人非常在意，難免要與以前的候選人比較。更令候選人害怕的是，美國放幾句話，台灣候選人的面試可能就當掉了。

最有名的例子是2012年，民進黨候選人蔡英文剛離開華府，白宮官員就對媒體放話，對蔡英文的兩岸政策以及蔡處理兩岸事務的能力表達疑慮。無疑地，蔡英文那次面試失利，之後在大選也失利，4年後重考才過關，多虧了當時民進黨駐美代表吳釗燮、辦公室主任彭光理等人鋪陳得宜，以「維持現狀」贏得了美國的信任。

2006年的馬英九是另一個例子，當時美國首次出動副國務卿會見候選人，擺明了對馬的重視。2003年的陳水扁也是一例，當時扁過境紐約，在美國在台協會理事主席夏馨加持下，享受了前所未有的風光，也拉抬了聲勢。當時有一個民調顯示，扁與對手的黃金交叉就在那時出現。

台灣大選這事，美國人的加分、減分作用還是很大的。或許正因為如此，最近美國駐台外交官赤裸裸的對台灣的人事案說三道四，毫不顧忌的干預內政，換在任何國家，不分朝野都應立即大聲斥責，以維國格，甚至可以將之驅出境，可是台灣無分藍綠，有意角逐大位的似乎都噤聲了，蓋以不得罪美國為上策也。

這種事在台灣也不是第一次，有一回，軍購預算在立法院出現爭議，時任美國駐台代表公開批評，竟至恫嚇，台灣當時又有多少回應？

川普總統的邊界圍牆預算，把美國弄到政府部分停擺，創下歷史紀錄，可是有哪個具水準的外國駐美外交官會批評此事？美國駐台外交官又評台灣的人事，又評台灣的預算，還說「境外勢力介入台灣選舉」。這個「境外勢力」指的是美國嗎？

美國「助選」成功的案例，首推李登輝，而且不僅美國助選，中國大陸更是助選有功。那是在1995年，台灣首次舉行直接民選總統前夕，李登輝到母校康乃爾大學演說，引發同年及次年的台海危機。「同意李登輝訪美」因此成為柯林頓總統所說「任內在中國問題上，2項最大的失策」之一。

台海危機造成兩岸及中美關係緊張，也就衝高了李登輝的得票。24年後，內政不修的蔡英文，為了勝選，勢將乞靈於兩岸牌，華府及北京為之「助選」也就歷史重演。只是全部重演嗎？還是會出現不同戲碼？甚至導致台灣難以承受之重？當權派關心誰主沉浮，然百姓死活有誰在意？

(中國時報)