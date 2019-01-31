太陽相爭 韓國瑜或成黑馬

2019年01月31日 04:11 中國時報 李建榮

上任已滿月的高雄市長韓國瑜，仍處於民意的蜜月期，不僅是媒體的寵兒，網紅量也居高不下，尤其農曆新年前發放紅包供不應求，加上又將應邀到美國哈佛大學演講，韓國瑜會否被藍軍選民及中間選民催促也上牌桌，成為競選總統的黑馬，不僅媒體關注，藍軍的太陽們也剉咧等 。

按常理，韓國瑜剛當選市長，理應全力衝刺實現政見，做好對選民的承諾。因此外界認為，韓國瑜若聰明，應該不動如山才是。但政治情勢的變化之快，讓人無法預期。

民進黨由於黨政先後改組，立委補選也穩住陣腳，蔡英文尋求黨的提名，準備參選連任態勢漸明，柯文哲以第三勢力參選也呼之欲出。反觀國民黨內竟然為初選方式還在爾虞我詐，除了朱立倫及張亞中公開表態外，黨主席吳敦義及前立法院長王金平動作很大，這種混沌不明的情況，已經開始讓藍軍選民憂慮，原本縣市長、縣議長選舉大勝的氣勢不斷流失。若黨內有權力者肩上仍背著大小算盤，3年多前的教訓必定重演。

2015年的換柱事件，在過去總統選舉從未發生過，但會發生，吳敦義、朱立倫、王金平都有責任，當時這3位明哲保身，才讓洪秀柱拋磚引玉，最後又演出換柱戲碼，讓藍軍潰散。而今國民黨情勢逆轉，有重新執政機會，當年一度棄選的3位太陽都躍躍欲試，都有捨我其誰的氣概。但是黨中央不願當機立斷，善用勝選民氣，部分中常委充當有志參選者的馬前卒，亂出點子，甚至讓應當中立的黨智庫也捲入。這種亂象可能成為製造 「討厭國民黨」的溫床，黨內的有識之士豈能不警覺。

閩南語有句話，「明明會贏的賭局，眼睜睜卻玩輸了」，新上任的地方諸侯，在黨內的政治天平明顯是有加重砝碼的代表性，若太陽們相爭不下，甚至內鬥內行，韓國瑜的出馬誰曰不宜？

韓國瑜不是吃素的，他不是政治素人，加上接地氣，才能在綠到不行的高雄衝破難關，為國民黨在南台灣重建橋頭堡。韓國瑜個人魅力展現，是贏的關鍵。他的勝選絕不只在高雄，他被媒體的看重及全國民意的期待，絕不只是做個市長就可打發。

吳敦義做為主席邀請全體新科縣市長列席中常會，但是前台北縣長周錫瑋都可獲邀擔任副主席，何以挾最新、最高民意的3位院轄市長侯友宜、盧秀燕、韓國瑜不能敦聘為副主席呢？吳敦義若能在九合一選舉勝選當夜，就有此度量及眼界延攬諸侯入黨中央權力結構，並明言只要有助於國民黨重新執政，他個人不一定要參選，想必國民黨的支持度及吳敦義的聲望可獲新高。而今太陽們的紛爭仍未明朗，期待韓國瑜再打一戰的呼聲可能因此醞釀。 （作者為資深媒體人）

(中國時報)