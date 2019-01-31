2019年01月31日 04:11 中國時報 盧淦金

民進黨六都市長和縣市長選舉大敗2個月以來，除了蔡英文輕描淡寫說辭黨主席以外，中央只見走馬燈般玩大風吹遊戲，不見新意。惟一中央和地方口徑一致的反省結論口號是「接地氣」。接地氣已經成了最新的政客流行語了。

「接地氣」本來是流行於早晨的公園一類的場所，大多是中老年人，脫鞋赤腳，在公園的草地或土地上來回行走運動，道理是，我們日常生活中到處充斥著對健康有害的正電子，手機、電腦、電器到處都是。而地氣就是大自然中的負離子，具有很強的氧化還原作用，可以增強身體的免疫力，還可以安定神經，身體更健康。

還有個常見的就是，運送汽油或化學液體的油罐車，在馬路上行駛時，車尾巴一定會拖著一截拖地的鐵鍊和避電桿，這也是一種接地氣的作用，因為油罐車裝載易燃或化學物品，一旦累積過多的電而遇到火花就會發生危險甚至產生爆炸，所以拖個導電的小鐵鍊尾巴是必須的安全措施。

話說回頭，政客說的「接地氣」是什麼意思呢？網路上說，「接地氣」就是要與最廣大的人民群眾打成一片，反映最底層普通民眾願望、訴求、利益。用最通俗的話說，就是要時時掌握民心向背，「民之所好好之，民之所惡惡之」，而不是當政者忽發奇想、為所欲為，處處與民心地氣背道而馳。

為什麼那麼多政客朗朗上口的高喊要「接地氣」？就是因為他們直接感受到民心、地氣給他們選票上的沉重壓力。民意如流水，九合一選舉14個縣市半壁江山落入國民黨手中，如果民進黨仍然沒有斷然改革，下一次大選，總統的寶座可能不保，立法委員失去過半優勢，民進黨還有啥？

但是，民進黨真接地氣了嗎？接地氣的第一個要點就是要打著赤腳、腳踏實地、鐵鍊子拖在地上而不是西裝革履喝洋酒、吃西班牙大餐，高高在上把人民看作「憨百姓」。洪水成災，蔡總統乘裝甲車勘災，不是接地氣；企業缺電，強推非核政策也不是接地氣；絕大多數人民習慣一男一女結婚而你堅持同性結婚，也不是接地氣；身為國家元首，卻說出「什麼小三通？根本是通三小」這樣水準的話，也不是接地氣。「三小」有點地氣，卻是侮辱了人民大眾。

大選慘敗，人民要民進黨接地氣，民進黨當權派的對策是讓敗選的政客出來組閣當行政院長、副院長和交通部長，這是接什麼地氣？是赤裸裸的傲慢、不屑，把老百姓的意見當空氣、當三小，當笑話。

一句西洋俗諺說得好，「上帝欲使人毀滅，必先使其瘋狂」！穿著西裝革履說接地氣的民進黨，莫不是瘋狂了嗎？

（作者為資深媒體人）

(中國時報)