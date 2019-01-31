2019年01月31日 04:11 中國時報 呂昭隆

民進黨立委凍結陸軍官校一筆預算，要求陸官要改校歌的歌詞，軍方當然不從。民進黨是執政黨，總統就是三軍統帥，真要改校歌，蔡英文一聲令下，軍方就算是十萬個不願意，也得遵從，但蔡總統與國安會並未下這個令。持平而論，民進黨第二次執政，相當尊重軍中傳統，不管是用人或建軍，都在方圓規矩之內。

以用人為例，民進黨在外交用人，紛擾爭議不斷，想怎麼做就怎麼做，最新的案例是口譯哥駐美，後來發現爭議過大，另位本想派到韓國的人事案，最後收手了；在軍事上，未見破例拔擢或是連升三級的個案，或是因用人而引起軍中嘩然的事例。

陳水扁當總統時，用過陸戰隊出身的程邦治上將當海軍司令，軍中一片嘩然，這是扁用軍人唯一出格的一次。蔡英文與國安會主導軍中高階人事，不曾犯這類的錯誤。即便國安會破例提拔中正理工的張冠群擔任軍備副部長，但民進黨推動國防工業，找一個當過中科院長的人升上將，帶動國防科技士氣，算有創意。至於張冠群是否是適合，軍中或許仁智互見，升一個中正理工上將卻也合理。

除張冠群的晉升案外，蔡總統與國安會在軍人任用上都循體制，沒像在其他部會的用人爭議。當然，蔡政府也不是全照著棋盤擺，在遵循軍中成規上，還是有政治手法，例如陸海空三軍司令人選，跳過現役上將，全挑中將接班，就是微妙的政治操作。

不過，蔡總統軍中事務頗多授權國安會副祕書長陳文政處理。就指揮體制言，國安會是幕僚角色，不能干政。否則軍中會亂了套，出現軍人究竟是聽部長或總長的，還是要聽國安會的疑義。

儘管陳文政扮演的角色相當稱職，問題是，國安會不能也不宜干涉建軍事務。蔡政府親美，美國的國家安全會議是無法在幕後操控五角大廈的。蔡總統可問來訪的美方友人，美國安會與國防部是如何互動的。

國安會插手建軍事務，有權無責，又不必到國會備詢，不受國會監督，這不是民主國家的制度。解決之道，就是陳文政浮出水面，到國防部任職，讓文人領軍，如果繼續留在國安會，那就該單純的扮演幕僚角色，不宜再插手建軍事務。

蔡總統在用嚴德發當國防部長前，讓嚴當過國安會諮詢委員與祕書長，嚴當時並未在幕後操控軍方，當時的國防部長馮世寬會和陳文政配合，卻不會聽嚴德發的，可見陳文政角色的特殊性。蔡總統對軍事事務若無興趣，一是直接派個民進黨籍的文人來國防部，二是全權授予國防部，總之，國安會的角色是幕僚，不能擴權，相信美方也未必贊同現行的運作。

(中國時報)