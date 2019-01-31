救援故宮 林曼麗義無反顧
蘇內閣改組後，台北故宮院長一直懸而未決，由副院長李靜慧暫代至今，近日傳出新任院長人選，將由曾任院長，現任國家文化藝術基金會董事長的林曼麗回鍋，對此她表示至今並未被徵詢過，但自己確實對故宮現在的狀態關心也憂心，若徵詢她再度接任，態度自是「義無反顧」，「但我真的至今沒有被徵詢！」
任內讓故宮年輕化
台北故宮在蔡總統上任後，從林正儀到陳其南，不論是故宮的定位、走向，新故宮計畫的執行方案，南院的BOT案、客流量，到翠玉白菜到台中花博展出、國寶《祭姪文稿》借展等，爭議不斷，故宮內部人員士氣低落，而林曼麗曾於2006年至2008年任故宮院長，也是故宮遷台後的第一位女院長，故宮內部人員也有不少人認為，現階段適合接任的人選並不多，林曼麗確實是內部較看好的人選。
林曼麗曾在台北市長陳水扁任內擔任北美館館長，接掌故宮後她更是強調故宮的柔性質變，如讓故宮成為電影首映會的場地，拍故宮形象廣告，也在她任內修改了故宮組織條例，成功讓故宮年輕化的作法，讓她一路在民進黨內有著如文化大臣般的角色。
內部人員稱不意外
由於各界對於前任的林正儀與陳其南院長，多有著不夠尊重專業的評價，前者過度看重文創行銷，反而忽略了故宮的根本在於文物與研究能量，後者則在新故宮計畫的藍圖上強力推動「去中國化」，獨斷獨行規畫封館整修，推動組織調整事宜，造成內部不滿情緒高漲。故宮內部人員表示，林曼麗一方面展現「義無反顧」的配合度，一方面對於內部協調也頗具信心，若成為接任院長並不意外，但還是期許故宮院長除了有博物館經驗，仍應有文物專業。
林曼麗則是強調自己對故宮現階段既憂心又擔心，「和大家一樣都希望它盡快上軌道」，也相信行政院長「會有智慧盡快找到適合的人選」，但她澄清指出：「至今未被徵詢過」，不過也表示「如果真的需要我幫忙」自己不會推辭。
(中國時報)
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