佛光山平安燈法會 點亮南台灣

2019年01月31日 04:11 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

佛光山平安燈法會，安排各式的俏皮的豬小妹、豬小弟，佛光山副主持慧傳法師（右二）、高市觀光局長潘恒旭（右三）等人為2019平安燈法會加持。（特約記者鄭光隆攝）

佛光山2019年春節平安燈法會將於2月5日展開至3月6日整整1個月，也是南方三大燈會率先登場為期最久的燈會，今年恢復光照大千結合戲劇的煙火秀，來自雲南、河南、河北及上海的蔬食饗宴，臨摹星雲大師一筆字祈願活動…等，被譽為南方最具亮點的燈會。

高雄市觀光局長潘恒旭說，南方三大燈會分別是打頭陣的佛光山平安燈法會，愛河的金銀河燈會及壓軸的屏東台灣燈會。

佛光山燈會以星雲大師題寫的新春賀辭「諸事吉祥」為主軸，花燈區以敦煌石窟為元素，結合膾灸人口的西遊記，遊客還可走上燈區照相留影；不二門首次以光雕秀運用光影闡述佛光山開山、人間佛教的弘揚；一張張京劇臉譜透過光的運用讓人看盡 人生萬象，星光大道上空一朵朵的蓮花燈宛若諸佛菩薩。

新春祈福到寺院點頭香、叩平安鐘、抄經祈福、點平安燈兩岸都愛，佛陀紀念館特別開放信眾登塔叩鐘 。此外，藏經樓也安排法寶開智慧活動，包括一筆字臨摹祈福等，藏經樓兩旁長達20公尺的石刻一筆字震撼人心，是洗滌心靈的好所在。

值得一提的是，兩岸攜手在佛光山迎新春，「七彩雲南，相約台灣」有少數民族的藝術展演，雲茶品茗、佛教藝術及書法展等；河南也到佛光山舉辦中原文化寶島行，非遺民俗技藝展演；河北則帶來滄縣的劉吉舞獅團，井陘拉花等，上海則安排滬台慶元宵，除靜態的旗袍展外，也有多媒體皮影戲的演出，全部免費。

佛光山此次更安排美食大比拼，佛光大道市集有30多攤的台灣小吃，「32養生蔬食館」更是雲南、河南、上海美食輪番上陣，河南的花生糕、水煎包、玫瑰糖糕，上海的油墩子、四喜烤麩、經典本幫菜大鯤飩，佛陀紀念館長如常法師說，廚師遠從雲南、上海跨海料理，原汁原味，絕對滿足老饕的味蕾。

(中國時報)