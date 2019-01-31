史博館點頭 于右任墨寶回娘家
中國時報
鄭舲／台北報導
監察院首任院長、知名書法家于右任在任職監察院長期間完成〈陸游黃州詩〉、〈國父嘉言〉兩幅墨寶，2012年從監察院移撥國立歷史博物館典藏。監察院今年1月與史博館簽訂于右任書法典藏品借展合約，讓兩幅墨寶「回娘家」，監察院同仁可緬懷老院長風範，外賓亦可欣賞名家大作。
監察院與史博館昨在監察院舉行借展品點交儀式，監察院長張博雅表示，監察院在1931年2月2日成立，于右任也在同日宣誓就職院長至1964年11月，這段期間他對書法非常有研究，他的草書備受世人讚譽。監察院也在2013年經過院會決議，將每年2月2日定為院慶日。
這次監察院向史博館借展的書法作品有兩組，一組是4聯屏的〈陸游黃州詩〉（3首：〈遊山西村〉、〈入黃州〉、〈夜觀月〉），另一組為單屏的「國父嘉言」，都是于右任在1955、1956年間，任職監察院長時完成的書法作品，原先一直掛在監察院內，至2012年王建煊院長決定移撥史博館典藏。
張博雅說，于右任墨寶是非常重要的國有珍貴財產，而且是在監察院完成，監察院雖身為歷史古蹟，卻沒有任何真正的古文物存在監察院，所以希望史博館能把這5幅書法送回，歷經多次交涉，史博館今年1月與監察院簽約，讓監察院長期借展。
史博館館長廖新田指出，于右任擅長草書，除了從事歷代草書的研究與整理外，也致力於標準草書的書寫與推廣，書法成就為世人公認。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。