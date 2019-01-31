史博館點頭 于右任墨寶回娘家

2019年01月31日 04:11 中國時報 鄭舲／台北報導

監察院首任院長、知名書法家于右任在任職監察院長期間完成〈陸游黃州詩〉、〈國父嘉言〉兩幅墨寶，2012年從監察院移撥國立歷史博物館典藏。監察院今年1月與史博館簽訂于右任書法典藏品借展合約，讓兩幅墨寶「回娘家」，監察院同仁可緬懷老院長風範，外賓亦可欣賞名家大作。

監察院與史博館昨在監察院舉行借展品點交儀式，監察院長張博雅表示，監察院在1931年2月2日成立，于右任也在同日宣誓就職院長至1964年11月，這段期間他對書法非常有研究，他的草書備受世人讚譽。監察院也在2013年經過院會決議，將每年2月2日定為院慶日。

這次監察院向史博館借展的書法作品有兩組，一組是4聯屏的〈陸游黃州詩〉（3首：〈遊山西村〉、〈入黃州〉、〈夜觀月〉），另一組為單屏的「國父嘉言」，都是于右任在1955、1956年間，任職監察院長時完成的書法作品，原先一直掛在監察院內，至2012年王建煊院長決定移撥史博館典藏。

張博雅說，于右任墨寶是非常重要的國有珍貴財產，而且是在監察院完成，監察院雖身為歷史古蹟，卻沒有任何真正的古文物存在監察院，所以希望史博館能把這5幅書法送回，歷經多次交涉，史博館今年1月與監察院簽約，讓監察院長期借展。

史博館館長廖新田指出，于右任擅長草書，除了從事歷代草書的研究與整理外，也致力於標準草書的書寫與推廣，書法成就為世人公認。

(中國時報)