北京故宮文創 嫡庶掀宮鬥
陸近日對宮鬥劇開鍘，但爾虞我詐、嫡庶之爭顯然不只是宮鬥劇中的情節，現實中，北京故宮日前推出的口紅及彩妝文創商品，也意外掀起一齣「宮鬥劇」，幾個不同單位授權，在不同平台推出的文創品搶商機，被網友們戲稱頗有嫡庶之爭的意味。
去年底，故宮文化創意館與故宮淘寶先後都推出故宮主題口紅與彩妝品，頗有打擂台的味道，今年1月5日故宮淘寶微博突然發聲明指彩妝全線停產，與故宮文化創意館合作的「北京華熙海御科技有限公司」旋即聲明文創館的故宮口紅產品沒問題，仍正常發售，網友議論紛紛。
北京故宮的「故宮文創」去年收入達50億元台幣，為搶此超級IP，網友戲稱「故宮淘寶」與「故宮文創館」爭著當故宮的「親兒子」。
然而在北京故宮的「故宮文創」項目下，其實就有「故宮文創旗艦店」、「故宮博物院文創館」、「故宮淘寶」和「故宮商城」四個平台。
故宮淘寶隸屬於故宮文化服務中心授權開發文創產品，由民間企業經營，銷售平台在「淘寶」；故宮文創館則歸屬於故宮博物院經營管理處，銷售管道為該館的微信「小程序」，而故宮文創旗艦店則屬故宮出版社，銷售平台在「天貓」。因而「故宮淘寶」與「故宮文創館」此次的口紅之爭，被形容為「庶出的長子」與「嫡出的次子」之間的鬥爭。
於是，在故宮淘寶宣告全線停產故宮原創彩妝的同時，故宮文創館卻極力澄清與該館的故宮主題口紅無關，此波爭議凸顯了北京故宮文創授權單位、平台分散，許多消費者根本分不清哪個文創商品歸屬於哪個平台，也造成不同品牌與平台之間的「正統」之爭。
(中國時報)
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