舞盡人生 編舞家張婷婷病逝
曾獲美國麥考倫劇院國際編舞大賽首獎的編舞家張婷婷，昨（30）日因病過世，享年45歲，她所創辦的舞團「張婷婷獨立製作」也透過官方社群網站發布消息證實，舞團低調表示，後續治喪，將待家屬公布，昨日消息傳來，令藝文界與諸多好友不捨。
據親近的友人表示，張婷婷去年罹患癌症，治療期間仍抽空參與團務，親自帶團出國巡演，並執行香港舞蹈團《倩女幽魂》來台演出事務，團隊也被張婷婷帶病仍凡事親力親為的熱力所感染。不願具名的友人表示：「即使生病了，但她總給我們正面的力量，給大家最好的一面，她不想讓世界看見她的軟弱，她的個性總是很堅強。」
張婷婷是台北人，自幼習舞，畢業於美國加州大學河濱分校舞蹈博士班，師承美國現代舞大師唐諾．麥凱爾，2012年底返台創立「張婷婷獨立製作」，2016年舞作《時空抽屜》，自全球125件作品中脫穎而出，獲得美國麥考倫劇院國際舞蹈節編舞大賽首獎。
在張婷婷的臉書上也由她的親友發布系列網誌，談論她的舞蹈人生，以及曾遭遇的困境，她在文中寫到她的人生哲學，就是遇到各種狀況，都要以正向心情面對，「不管你是在我人生的哪一個階段走進我的生命，我希望你會記得，我在面對事情時都是先以正面去思考，因為這就是我人生的堅持和態度。」
(中國時報)
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