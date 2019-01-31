張學友巡演畫句點自嘲失業

2019年01月31日 04:12 中國時報 蔡琛儀 報導

郭富城「舞林密碼」世界巡演自2016年起跑，精湛舞技向來是他最大賣點。

張學友「學友‧經典」世界巡迴演唱會精采又精典。

張學友女兒張瑤華（左）站在第一排，化身小粉絲和爸爸握手。

張學友「學友‧經典」世界巡迴演唱會經過2年2個月又8天，巡演了97個城市，終於在29日於香港紅館畫下句點，他的妻子羅美薇及大女兒張瑤華到場力挺，張瑤華還化身小粉絲興奮和爸爸握手。他事後受訪笑說演唱會結束後，覺得有失業的感覺，想的第一件事就是「明天要做什麼」、「下禮拜要做什麼」。

「學友‧經典」演唱會自2016年10月從北京起跑，兩年多跑了233場，吸金逾百億元，再度刷新世界紀錄，包括開最多場次巡迴演唱會的華人歌手，以及華人歌手中巡迴演唱會的最多場數。

這兩年來，張學友生活規律，「從起床、吃飯、練歌和表演的時間都非常有規律，現在沒事情做，心裡真的有點驚慌，希望可以趕快重新投入家庭的角色，再想下一步做什麼。」

前晚他以一身金色西裝閃亮登場，熱唱〈我與你〉為演唱會揭開序幕，緊接著再以〈非常夏日〉炒熱現場氣氛。他提到家人在巡演期間對他的包容和支持，並感謝公司幫他照顧家庭，讓他沒有後顧之憂，他哽咽說：「唱歌是我一生最喜歡的事，捨不得完結的人是我，喊停的人也是我，我都已經57歲，快60歲了，也擔心還能有多少進步，但我想繼續進步，不會停步於此，所以希望大家可以繼續支持我，希望在不久的將來能帶給大家一個更好的表演。」

2演出募436萬台幣

他也不忘投身公益，在他呼籲「花籃變善款」後，加上他捐出門票義賣，兩次香港站巡演共募得港幣110萬元（約台幣436萬元）的善款。

歌神巡演告一段落，「四大天王」中哪一位將接棒襲台也令人好奇，據傳郭富城將在9月帶著「舞林密碼」世界巡演來台，是他繼2012年「舞臨盛宴」演唱會後，暌違7年4攻小巨蛋。

而劉德華「My Love Andy Lau劉德華World Tour」去年12月自香港起跑，但他被爆申請小巨蛋的10月檔期被打槍，只能備取，令歌迷相當失望，他所屬的映藝文化表示：「目前尚未有進一步消息可公布，如有會通知大家，謝謝。」黎明也傳出已排好演唱會檔期。

(中國時報)