朱俐靜慶流感痊癒狂嗑霜淇淋
朱俐靜30日參觀SCOOPS!冰淇淋特展，她先前因天氣變化大感染了流行性感冒，體重因此掉5公斤，昨表示流感已痊癒，她在現場的冰淇淋夜光區發現夜光霜淇淋，驚呼連連，忍不住大啖霜淇淋，「我瘦了吃冰應該不過分吧，第一次看到會發光的冰淇淋，不管誰阻止我，我都一定要吃到。」
她提到夜光霜淇淋吃起來甜甜又綿綿，「有種在吃棉花糖的感覺」，展區內還有俏皮的冰淇淋旋轉木馬，讓她直呼：「好可愛。」立刻起身坐上去，但突然出現小插曲，旋轉木馬臨時故障，她笑說：「是不是得流感瘦得還不夠多，馬才不願意載。」笑翻全場。
她分享去遊樂園最喜歡的設施就是旋轉木馬，「但因為工作的關係，其實我很久沒去了，來到這邊就好像到了遊樂園，有種童心未泯的感覺。」她近期尾牙商演滿檔，今年過年未安排工作，把時間留給家人，預計每天睡飽、好好休息，她還自告奮勇當司機，「自己開車帶爸爸出去玩，平常工作都沒有什麼時間跟家人相處，這次過年想好好跟家人一起度過。」
(中國時報)
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