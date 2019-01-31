馬俊麟寵孕妻幫擠牙膏綁鞋帶

2019年01月31日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

馬俊麟（上）與王瞳戲中海邊約會戲水。

馬俊麟在八點檔《大時代》飾演默默守候王瞳的超級暖男「孫煥然」，他29日在民視尾牙成為最受歡迎的人形立牌之一。戲外的他，其實也是個寵妻魔人，懷胎8個月的老婆肚子大到看不到自己的腳，也無法蹲，「只要她掉了東西，一定都是我撿，要綁鞋帶也是我來！」夫妻倆超級恩愛，出門卻無法牽手，「因為她的雙手都要捧著肚子！」

他對老婆非常貼心，老婆曾對他說：「你每天幫我擠牙膏、準備漱口水，每天洗澡時幫我刷背，都是很貼心的事！」現在老婆懷孕易水腫、腰痠背痛，他也經常幫老婆按摩小腿和腰，「但我技術好像不夠好」。

他懷著雙胞胎的老婆原本預產期是3月底，但因為兩個兒子已經很大，體重都在2000公克左右，因此將提前至3月1日剖腹產。

他劇中喜歡王瞳、深情守候她多年，兩人還到海邊約會戲水，製作人王珮華及編劇應觀眾要求，讓他「溼身」後在沙灘翻滾並脫衣。他說老婆不會吃醋，也認識王瞳，且王瞳早就預約要當他兩個兒子的乾媽了。他也和老婆約定每天一起看他在《大時代》的演出，「我不可以自己先看，一定要和她一起看」。

(中國時報)