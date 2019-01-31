AKB 7組姊妹團征泰軋人氣
AKB48、JKT48、BNK48、MNL48、AKB48 TEAM TP等7大城市姊妹團，日前一同出席在泰國曼谷舉辦「AKB48 GROUP ASIA Festival 2019」，逾千名粉絲朝聖，AKB48 TEAM TP派出團員陳詩雅、邱品涵、冼迪琦、阿部瑪利亞、劉語晴、曾詩羽、潘姿怡、劉潔明、林于馨、李孟純10位團員出征，阿部興奮說：「東京巨蛋也有這樣召集世界各地各團的AKB48，現在姊妹團也變多了，沒有想到會在曼谷舉辦。」
當天7組姊妹團合體共76人，一起在台上又唱又跳〈天使的尾巴〉，場面壯觀，詩雅、品涵、小迪皆認為BNK48隊長Cherprang是女神，詩雅大讚「Cherprang是我的朋友也同時是我很崇拜的人，同樣作為團體的隊長，佩服她在舞台上的氣勢、還有永遠都很沉穩的感覺，希望自己有一天可以成為這樣的人。」
而AKB48 TEAM TP推出單曲《勇往直前》，頗受好評，阿部表示日前搭捷運時被搭訕，男生對她說：「我剛才在路上看到妳，覺得妳很漂亮就跟著走到這了。」讓她印象深刻。
(中國時報)
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