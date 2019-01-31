求學交往Volvo哥 Ella爽搭進口車
陳嘉樺（Ella）主演賀歲喜劇《大三元》，在片中和飾演身價百億的富二代張軒睿，大談身分懸殊的姊弟戀， Ella坦承「富」確實可以吸引到她，「畢竟有錢的人可以帶我看見不同世界。」她讀五專的時候，交過一任家境不錯、父母從商的公子哥男友。
這位前任男友是Ella學校的學長，在學期間大部分的學生都是騎單車、騎機車，Ella的前男友卻可以開他爸爸的進口Volvo專車接送，也曾帶她遊台東海線，她笑說當時確實有一種爽感，「學生嘛，不用曬太陽又有冷氣可以吹、有音樂可以聽。」
理智薄弱易暈船
雙魚座的Ella相當感性，自認理智較薄弱，容易暈船入戲，「小時候不懂什麼是愛，喜歡就會說是愛。」所以她以前總是先追人家，後來沒感覺了又把對方甩了，連學長「Volvo哥」也遭她兵變，她笑說：「所以出道後就是在還債。」
Ella的兒子「勁寶」雖然不是富二代，但作為星二代，Ella早有心理準備他將面對跟其他小朋友不一樣的生活，「他的優勢是他小時候就能出國旅遊，提早看到別人不一定能看到的風景，但他18歲後還想要過這種日子，那就得靠自己。」她還笑說死前會把錢花光、高中就送勁寶讀寄宿學校，提早成熟。
電影裡男女主角身分地位懸殊，Ella相當有感觸，她和圈外老公賴斯翔結婚，起初因身分差距讓男方承受排山倒海的壓力，很多人說他「靠妻」，對此Ella澄清老公都靠他自己，並為愛喊話：「愛就是真相，了解愛的真諦可以跨越一切。」電影2月1日上映。
(中國時報)
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