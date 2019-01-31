Ella催票放話開衩無極限
賀歲喜劇《大三元》30日舉辦首映會，包含監製澎恰恰、導演陳怡妤，主要演員陳嘉樺（Ella）、張軒睿、黃仲崑、羅時豐、李沛旭、許富凱、嚴正嵐等人都出席首映，現場眾星雲集並公開瘋狂祭品文。
女主角Ella穿高衩禮服亮相，個性超狂的她大開破億祭品文，放話電影票房每破1個億，衩就往上開10公分，以此類推，最高開到腋下也在所不惜，笑說自己不重貞潔，請影迷用票房幫她完成這個心願，男主角張軒睿也被她拉下水，只要破3億就要穿四角褲亮相，然後給大家剪成三角褲，對於Ella代發的祭品文，張只得無奈點頭說：「我有得選嗎？」
回顧拍攝期間印象深刻的戲，Ella表示，電影中有許多夜戲，她提到拍攝尾聲有一個連續9天的大夜戲，「對我這個作息很正常的人來說是一個很大的挑戰，原本自己好不容易調完了時差，結果休息完後又要迎接一大早開始拍攝的戲。」
(中國時報)
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