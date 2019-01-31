阮經天打掉成龍頭套嚇傻
阮經天為電影狂吊鋼絲相當辛苦。
成龍、阮經天、鍾楚曦主演的賀歲片《神探蒲松齡》，是阮久違的賀歲檔電影，他說自己進戲院看的第一部香港電影就是成龍的《醉拳2》，當時大銀幕上打醉拳招招都是虎虎生風，令年紀尚小的他永難忘懷，竟沒想到長大能跟自己的偶像合作。
電影拍攝時有一場林柏宏醉酒武打的戲，成龍親自下場指導，阮經天在一旁看到那場景，活像是腦海中的經典畫面重現眼前，能夠親眼目睹讓他直呼：「真是太夢幻了！」成龍甚至在空檔時，還會親自過來跟他對上幾招。
跟成龍合作讓阮經天一直戰戰兢兢，但阮拍攝的第一天就闖了大禍，一個套招沒算準竟然把成龍的古裝頭套給打掉了，阮形容意外發生的當下，整個片場瞬間都靜默，他自己也楞住，遲了3秒才反應過來，趕緊看看老大哥有沒有受傷，阮心有餘悸的說：「太恐怖了，才第一天就闖禍，如果再差了幾公分打到了大哥，自己都不敢想像！」
破個人吊鋼絲紀錄
《神探蒲松齡》是阮經天從影以來吊過最多鋼絲的一次，有時候卯起來一天有12個小時都掛在鋼絲上，只有放飯才能稍稍喘口氣，但吊鋼絲前飯還不能吃太多，有一次他實在太餓了，才多吃了幾口飯，結果一上鋼絲轉兩圈就吐超慘。
昨（30日）是成龍愛妻林鳳嬌66歲生日，他難得在微博發文示愛寫下祝福：「To林鳳嬌：謝謝一輩子，謝謝這輩子，有你～」並獻上告白曲〈謝謝一輩子〉。電影2月5日上映。
(中國時報)
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