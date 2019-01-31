盛竹如賣老嗆視網膜太嫩
賀歲片《廉政風雲 煙幕》由一手打造《無間道》、《竊聽風雲》的編導麥兆輝執導，再加上雙影帝劉青雲、張家輝及雙影后林嘉欣與袁詠儀共同演出，聚焦反貪污的劇情讓台灣兩代主播盛竹如與視網膜都難擋廉政炫風，首度聯手登上主播台錄製新聞推薦電影。
越老越紅的盛竹如，近日以雙主播的形式初登新媒體「眼球中央電視台」，還教訓眼球中央電視台當家主播視網膜：「當年我當主播的時候，你連一根屁股毛都還不是！」兩代主播妙語如珠，視網膜一貫冷淡卻又揶揄的風格，加上盛竹如主播的正言厲色，相當有趣。
新聞除了討論台灣貪污的常態，更引用電影《廉政風雲 煙幕》中經典台詞：「牽涉到這麼多錢，一定要有人死，事情才會結束。」視網膜笑說，無論什麼台詞只要從盛竹如主播口中說出來，好像就是會一語成讖。
錄影結束後盛竹如特地幫電影錄製推廣短片，展現他反差萌的一面，獨特的口氣讓全場拍手叫絕。電影2月5日在台上映。
(中國時報)
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