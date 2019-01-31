蔡燦得被鄭人碩打到喊救命

2019年01月31日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

43歲的蔡燦得和房思瑜在舞台劇《明晚，空中見》挑戰母女，蔡燦得劇中穿越時空，從28歲跳演到56歲，角色深受家暴、憂鬱症所苦，還墜樓身亡。蔡燦得坦言，現實中的自己可能被爸爸超嚴格的教育影響，個性也超難搞、還很會對男友及身邊所有人情緒勒索，「我沒有得過憂鬱症，因為我可能都把痛苦轉嫁給身邊的人了。」

這次超齡演媽媽，對被公認是凍齡童顏的蔡燦得不是最大挑戰，最害怕的是劇中被老公郭耀仁家暴的戲。可能因為外型及長相關係，她特別容易演到被打、被家暴的戲，去年與鄭人碩拍短片，鄭人碩要揍她、摔她、掐她，「他都是來真的，真的摔很嚴重，被壓在地上掐住時，有一瞬間我覺得自己真的要死了，剛好台詞又是喊救命啊，當下沒人知道我是真的在叫救命、真的要叫他放手！」拍完那場戲，她的腰傷復發，整晚都站不起來，對她造成很大陰影。

房思瑜揣摩當小三

房思瑜劇中飾演廣播主持人，藉由一通跨越時空的聽眾來電，要改變28年後的媽媽墜樓意外，她暌違6年再次挑戰舞台劇，將在劇中揣摩小三與未婚懷孕心情，與李運慶展開糾葛戀情。她坦言曾陪女性朋友去做流產手術，結果對方一打完麻藥昏睡過去，她就開始難過得哭了起來。

(中國時報)