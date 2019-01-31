陳綺貞當導演自溺浴缸整自己

2019年01月31日 04:12 中國時報 蔡琛儀

陳綺貞推出新歌〈沙發海〉MV，並首次獻出導演處女作，她還大膽挑戰泡在浴缸拍攝，再次突破個人螢幕尺度，工作人員特別倒入白色顏料，泡在顏料水的她打趣：「好像在泡湯。」雖然拍攝過程中數度被嗆到，但最後成果卻相當唯美，讓曾經挑戰過鐵人三項游泳項目的她也笑說：「沉入浴缸，很像在游泳池，只是突然忘了怎麼游泳。」

陳綺貞才剛辦完出道20周年「漫漫長夜」演唱會，又親自發想自己的MV腳本，也是繼她出版攝影集、散文之後，完成另一項人生清單。她透露故事的發想：「小時候喜歡把玩具都放在沙發上，幻想搭著一艘小船在海上漂流，旁邊都是鯊魚，一個人上演獨角戲。」當時周遭所有大人都以為她有問題，但天馬行空的她，也因為這張沙發，創造了這首自我呢喃又沉溺的另類之作。

陳綺貞在MV中換上一身黃色洋裝，於灰暗客廳裡的沙發上，時而臥躺熟睡、時而坐著沉思，還泡在浴缸裡詮釋從水中出浴的畫面，她解釋泡浴缸的靈感來源：「就像有時候忘了自己怎麼會寫歌，沈溺在尋找創作的出口。」

(中國時報)