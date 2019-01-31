馬國畢賣雞排 拚3年內還債800萬
馬國畢去年6月底在彰化開早餐店，原本預計7月要開雞排店，卻因早餐店生意太好而延後開店計畫，經半年的籌備，馬國畢與3位友人集資200萬開雞排店，以每月3.5萬租下僅十幾坪大的店面，並於1月中旬開始試營運。日前納豆投資燒肉店，因營業額下滑而收攤，對此馬國畢坦言「投資一定有風險」，為了不增加成本，店內的器材他全部買二手，現階段團隊也在培養默契、熟悉流程，預計農曆年後正式開幕。
2013年馬國畢因職棒簽賭，欠下5000萬債務，5年內靠拍戲、兼職打工，快速還掉4200萬，去年早餐店開幕時他透露還有800萬元負債，原計畫在這2、3年內把債務還清，卻因接連投資開設第二家早餐店、飲料店、雞排店，手上資金全拿去投資副業，讓他的還款計畫停滯中，對此他慶幸，「債主都自己好友，沒有強硬還款方式」，也期望投資的副業能賺錢，讓他早日還清債務。
早餐店進帳300萬
第一次當老闆投資早餐店，馬國畢絲毫沒有老闆架子，不僅與員工相處就像家人，每個月還會舉辦聚餐，也會幫員工慶生，目前一家早餐店每個月平均營收維持在40萬上下，開幕至今7個月，粗估就有近300萬進帳，面對即將到來的農曆新年，他也準備紅包，讓員工可以開心過年。
(中國時報)
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