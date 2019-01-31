《七龍珠》布羅利遭作者遺忘26年

2019年01月31日 04:12 中國時報 溫博鈞

布馬（左）與維斯等經典角色都在《七龍珠超：布羅利》中驚喜現身。

在日本動漫經典《七龍珠》系列第20部劇場版《七龍珠超：布羅利》中，最邪惡角色「布羅利」以超強的戰力出擊，被視為「最強賽亞人」。布羅利左臉頰上有一處明顯十字刀疤，第一次出現在《七龍珠》相關故事設定是在26年前，首度在劇場版亮相時就以壓倒性力量驚豔粉絲，多年間持續在粉絲間擁有高討論度。

然而《七龍珠》原作者鳥山明竟坦言：「我當年只畫了人物設計圖，故事內容也已完全忘光了，差點忘記布羅利的存在。」這個差點被作者遺忘的角色，卻在世界各地都十分受歡迎，鳥山明這次也特別在新作為他加入新元素，全片不但可見到新篇章，也將見到不少經典角色現身，悟空、貝吉達等重要主角也沒缺席。

《七龍珠》系列的魅力不僅橫掃日本與台灣，連美國電影新片票房也持續發燒中，上映首日即力壓其他好萊塢大片，登上當日票房冠軍，並蟬聯2周美國十大周末票房榜。電影將於2月22日全台2D、4DX、MX4D多規格上映。

(中國時報)