詹姆士殷格朗癌逝 溫暖嗓音成絕響

唱紅《美國鼠譚》主題曲〈Somewhere Out There〉的美國著名R&B男歌手詹姆士殷格朗(James Ingram),周二因腦癌併發症過世,享壽66歲。美國國家錄音學院院長尼爾波諾(Neil Portnow)表示:「詹姆士充滿感情的聲音和精湛的歌曲創作,對音樂產業產生了持久的影響。」

詹姆士殷格朗擅長抒情節奏藍調,嗓音細膩動人,他1982年與樂壇傳奇昆西瓊斯(Quincy Jones)創作出經典情歌〈Just Once〉及〈One Hundred Ways〉,一舉獲得3項葛萊美獎提名、奪得最佳節奏藍調男歌手獎。他與男歌手邁克爾麥當勞(Michael McDonald)合唱的〈Yah Mo B There〉也讓他再抱走一座葛萊美。

獲葛萊美14次提名

他的其他成名曲還包括與女歌手佩蒂奧斯丁(Patti Austin)合唱的〈Baby Come to Me〉,製作出麥可傑克森(Michael Jackson)的夯曲〈P.Y.T.〉,及1993年與葉蒨文合唱的〈I Believe in Love〉。他生涯共獲葛萊美14次提名、2項金球獎、2項奧斯卡最佳原創歌曲提名。

