詹姆士殷格朗癌逝 溫暖嗓音成絕響
唱紅《美國鼠譚》主題曲〈Somewhere Out There〉的美國著名R&B男歌手詹姆士殷格朗（James Ingram），周二因腦癌併發症過世，享壽66歲。美國國家錄音學院院長尼爾波諾（Neil Portnow）表示：「詹姆士充滿感情的聲音和精湛的歌曲創作，對音樂產業產生了持久的影響。」
詹姆士殷格朗擅長抒情節奏藍調，嗓音細膩動人，他1982年與樂壇傳奇昆西瓊斯（Quincy Jones）創作出經典情歌〈Just Once〉及〈One Hundred Ways〉，一舉獲得3項葛萊美獎提名、奪得最佳節奏藍調男歌手獎。他與男歌手邁克爾麥當勞（Michael McDonald）合唱的〈Yah Mo B There〉也讓他再抱走一座葛萊美。
獲葛萊美14次提名
他的其他成名曲還包括與女歌手佩蒂奧斯丁（Patti Austin）合唱的〈Baby Come to Me〉，製作出麥可傑克森（Michael Jackson）的夯曲〈P.Y.T.〉，及1993年與葉蒨文合唱的〈I Believe in Love〉。他生涯共獲葛萊美14次提名、2項金球獎、2項奧斯卡最佳原創歌曲提名。
(中國時報)
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