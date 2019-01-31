Club Med滑雪行程

2019年01月31日 04:12 中國時報 何書青

Club Med提供免費分齡分級專業滑雪課程和全日滑雪通行證，讓初學或專業滑雪者都能盡情享受滑雪體驗。（Club Med提供）

台灣人越來越熱中出國滑雪，據精緻全包式滑雪度假品牌Club Med統計，過去3年來，出國滑雪的台灣遊客大幅成長184％，高過亞洲其他國家平均值，擁超過20座滑雪度假村的Club Med看好這股商機，今年首度讓台灣與全球市場同步，開賣2019至2020年Club Med在全球的各式滑雪行程，光是16日起販售的亞洲區（日本、大陸）滑雪度假村，業績就較去年同期成長113％，其中在北海道的2座滑雪度假村更是人氣熱點。

台灣雖沒有滑雪場，但滑雪運動仍是許多台灣人列在躍躍欲試的夢想清單中，Club Med以方便輕鬆的全包式度假聞名，旗下滑雪度假村最吸引人的特點，除了給賓客全日滑雪通行證外，就是提供免費的分齡、分級專業滑雪課程，即使完全不懂滑雪也能輕鬆上手，只要4歲以上的遊客，都能在教練帶領下在適合自己的班級裡學滑雪，且1位教練帶15人以下的小班制可以更安心、扎實地練習。

(中國時報)