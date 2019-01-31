詹姆士辦年貨 歹勢殺價

2019年01月31日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

詹姆士（右）的一手好廚藝，連莎莎都讚不絕口。（資料照片）

張本渝（左）為了做年菜請詹姆士帶路買南北乾貨。（粘耿豪攝）

詹姆士（後）從小受父親鄭武旭影響，學得一手好廚藝。（資料照片）

詹姆士主持美食節目12年，在美食和娛樂圈占有一席之地，農曆年將至，他趁主持八大新節目《詹姆士出走料理》的工作空檔辦年貨。他說，小時候每到過年前都會跟著爸媽一起到迪化街辦年貨，他最愛逛熱鬧的年貨大街，濃濃的過年氣氛，又有各式各樣的乾貨、零食可以試吃，讓他開心不已。不過這幾年因為年貨大街人潮太多，他改成提前1個月到迪化街辦年貨，一樣可以買到品質不錯的年貨。

詹姆士從小在台北長大，爸爸以前是五星級飯店主廚，逢年過節工作特別忙碌時，就會擬好年貨清單交代他採買，他便騎著摩托車、拿著清單到店家買年貨，「烏魚子要去某某店買、香菇到轉角那家買、干貝是要挑乾的還溼的…」對他來說一點也不陌生，且迪化街的年貨大街歷史悠久，「店家都是做口碑，所以只要有熟悉的店，找一家店該買的都會買到。」

文創小店進駐

他說，早期年貨大街只賣南北乾貨，會到迪化街辦年貨的人，大多從事廚師相關行業，或是有錢人才會來買，有一年爸媽到迪化街採買，卻忘記帶回家，還大老遠搭計程車到迪化街，把遺忘的乾貨找回來。這幾年迪化街有許多文創小店進駐，不但吸引很多年輕族群，也有外國觀光客特地來打卡，逛累了還可以找間小店喝下午茶，增添辦年貨的樂趣。

廚藝精湛的他自認對年貨大街「熟門熟路」，尤其主持美食節目多年，最大好處就是沒人敢騙他，但缺點就是店家跟他講價錢，他會不好意思殺價，「有時還會覺得怎麼那麼貴，又不好意思講，但也只能鼻子摸一摸就買了。」他覺得最好的方式是「養」店，「固定去找幾家店買，買了一陣子之後再去其他家問問看，就可知道這家店有沒有誠信。」有了「養」店的習慣，即使不是辦年貨的節日，也可以到迪化街購物。

(中國時報)