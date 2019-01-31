張本渝幫廚老媽嫌礙事

2019年01月31日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

相較於詹姆士過年期間自己下廚做年菜，張本渝家中的年夜飯則是由媽媽一手包辦，她除了負責吃以外，就是得在年前負責食材採買的工作，她前幾年趁年貨大街開跑期間到迪化街，沒想到滿滿的人潮，讓她沒法好好挑選年貨，後來她也學詹姆士提前一個月就把年貨買齊。

張本渝坦言，自己不善於做菜，也不會挑選乾貨、食材，但會幫忙備料，家中必備年菜就是什錦菜，必須要用刀切十幾種蔬菜，「所以常常會切到手痠」，有時媽媽覺得她愈幫愈忙，還會嫌她礙手礙腳，便差遣她跑腿買食材。回憶第一次逛年貨大街，看到琳瑯滿目的年貨，根本不知道從何挑起，買回家還會擔心是否會買到品質不好的年貨，或是經過「加工」的乾貨。

累積了幾年經驗後，「現在買年貨我會選定品質不錯的中藥行，光顧久了老闆也知道我要哪個等級的食材，最常買枸杞、玉竹、竹笙等食材，只要上門跟老闆講，就不會花那麼多時間，也不會買到不好的乾貨。」且在認識詹姆士後，買食材若有問題，身邊就有一本「人體活字典」可以問，讓她辦起年貨來更輕鬆又省時。

(中國時報)