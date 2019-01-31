干貝中西菜皆宜詹姆士必買

2019年01月31日 04:12 中國時報 蕭雅玲 報導

詹姆士已連續10幾年擔任家中年夜飯掌廚的重任，他透露，每年要做出一桌美味豐盛的年夜飯佳餚，一定會先到迪化街採買各式乾貨，「以前我都是先想好要做什麼菜再來買，現在則是先買食材，再回去慢慢想要做什麼菜，比較能掌握品質！」而必買的乾貨清單中，干貝、香菇是絕對不能少，因這2樣乾貨無論中、西料理都可放進去，料理上來說也非常方便。

他說，大部分去年貨大街選購乾貨的人，都不知道該如何挑選，像烏魚子在挑選上，除了看大小與顏色外，最重要是透亮度要好，如果想確認品質好壞，可以把烏魚子拿起來在燈光下照射，看其透亮度好不好，若有一些血絲，代表食材的血管沒有清得很乾淨，就是品質不好的烏魚子。

香菇、蝦米等乾貨的選購上，建議要先看食材本身的大小與色澤，再確認包裝中有無很多小屑屑，若有出現小屑屑時，表示食材的儲存時間極可能過長，且有經過碰撞，才會導致完整性不夠好。

而最常出現在年菜中的干貝，選購上有分乾貨與冷凍，也是民眾在做干貝料理時，最容易被混淆的年貨食材之一，其中乾的干貝適合拿來提味，冷凍則適合乾煎才能吃出原汁原味。

(中國時報)