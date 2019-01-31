2019年01月31日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

COMME des GARCONS HOMME Plus日前在巴黎男裝周展現與Jordan Brand的合作，以復古歌德及龐克風為靈感。（CFP）

Vetements×Reebok，延續跑鞋輪廓。（CFP）

UNDERCOVER×Air Max 720。（CFP）

UNDERCOVER × Nike GYAKUSOU Zoom Pegasus 35 Turbo，2月底將在美國發售。（CFP）

紐約設計師Heron Preston鍾愛Nike鞋，近期也在時裝周揭開Heron Preston × Nike Huarache E.D.G.E.的風貌。（翻攝instagram）

在男裝周亮相的COMME des GARCONS HOMME Plus × Air Jordan 1，近期曝光鞋款細節，顛覆Air Jordan過去的運動風，充滿龐克感，發售日期未定。（翻攝推特）

巴黎男裝周日前落幕，比起過去的溫文爾雅路線，本季增添不少塗鴉印花、混搭的「街頭化」服裝風格，在運動聯名風依然吹拂下，今年巴黎男裝周同樣帶來許多亮眼的球鞋設計。

Nike邁向聯名大年

由川久保玲主理的COMME des GARCONS，近年每季都會與Nike合作，今年則以NIke Air Jordan 1為範本，推出HOMME Plus的黑白兩種系列，並以金屬與龐克風貌呈現。在男裝周的走秀上，川久保玲運用大量的深色色調、皮革褲款，模特兒也以黑色眼妝詮釋。而COMME des GARCONS HOMME Plus近期在網路上曝光細節照片，側面亮眼的金屬環，顛覆了Air Jordan 1向來的運動形象，發售日期未公布。

今年無疑也是Nike的聯名大年，Air Max 720鞋款去年發布以來，繼續成為品牌力推的招牌款式，本季日系品牌UNDERCOVER，重磅設計師高橋盾從電影《A Clockwork Orange》汲取靈感，發表了與Air Max 720的聯名設計，鞋款融入活潑的潑墨元素。Air Max 720本身搭載巨大緩震氣墊，全掌氣墊厚度高達3.8mm，比之前的Air Max 270多達0.5mm，標榜氣墊回彈力的強大舒適感。

紐約設計師Heron Preston日前受訪時表示，從小鍾愛Nike鞋款，本季也在時裝周揭開首度聯名Heron Preston × Nike Huarache E.D.G.E.的風貌，共有黑白兩色，據了解，可能於2月底先在美國發售。

此外，本季Vetements與Reebok也繼續保持合作，今年挑選Reebok跑鞋輪廓的經典鞋款做主軸，加入Vetements特有的次文化塗鴉風格。

(中國時報)