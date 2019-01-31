有圖為證 合金色正流行
亨利高汀在第25屆演員工會獎紅毯上穿Tom Ford的銅金色提花西裝，搭配珍珠母貝袖扣襯衫、淺粉色圍巾，透出優雅紳士風範。（CFP）
克莉絲汀史都華出席2019 Chanel春夏巴黎高定時裝周時，身上的早秋系列以古埃及為靈感，領口、袖口與寬褲的銅金色巧妙呼應，大膽又充滿活力。（CFP）
純金屬色不稀奇，融合多色、令人一眼難以定義的「合金色」開始流行。亨利高汀在日前的演員工會獎，一襲Tom Ford的銅金色西裝，反射出的光芒柔和卻不張揚，讓他被多家媒體選為男星衣Q第一名。
「暮光女」克莉絲汀史都華出席香奈兒2019春夏巴黎高定時裝周時，穿了銅金色調的成套褲裝，黃、藍色的花呢西裝外套，配有銅金色翻領、口袋、袖口與皮褲，捨棄襯衫，改用珍珠項鍊裝飾胸前的她，搭配招牌綠松石煙燻眼妝和橙紅色脣膏，美麗又大膽。22歲新星安雅泰勒喬伊現身電影《異裂》紐約首映會時，用Dolce & Gabbana的鎳金色印花西裝，發射低調閃亮與華麗氣勢，力抗其他資深影星。
(中國時報)
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