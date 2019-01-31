崔子格心中小宇宙燃燒了

2019年01月31日 04:12 中國時報 徐亦橋 報導

崔子格購買精品憑感覺，想對Gucci早春雙G logo印花外套下手，外套16萬元，白色印花T恤1萬9800元，粉色雙G logo印花百褶褲裙6萬5700元。（JOJ PHOTO攝）

Gucci早春Rajah琺瑯虎頭裝飾鍊帶包，10萬5600元。（Gucci提供）

Gucci早春Arli藍色麂皮肩背包，8萬1500元。（Gucci提供）

Gucci早春緞帶蝴蝶結裝飾高跟鞋，3萬300元。（Gucci提供）

Gucci早春蜜蜂與星星刺繡高跟鞋，3萬300元。（Gucci提供）

大陸OST（原聲帶）女王崔子格去年推專輯《性/格》受矚目，她以中國風的歌曲為粉絲所熟悉，但穿著卻朝向鐘擺的另一端，深愛強勢的秀服。本報邀她穿時尚當紅、Gucci創意總監Alessandro Michele早春秀服，只見她氣場爆衝、輕鬆駕馭，「我比較喜歡有態度，一上身就覺得內心的小宇宙燃燒起來。」

購物憑感覺 買到腦出血

崔子格愛時尚，也關注歐美大小秀，她笑說：「衣服我很喜歡秀款，誇張的、混搭的，一般人難駕馭的。」但因為藝人的服裝無法太常重複、需頻頻更新，因此她平時穿著偏易混搭性的歐洲小眾品牌，配件則依照品牌不同各有偏愛類別。但射手座女孩買東西憑感覺，她出手很大方，不分正貨期或打折期，「喜歡立刻下手，不用挑，直接買。」每一心動，經紀人就得趕緊踩剎車：「別、別、別，這就算了。」

常在歐洲網站上購買精品，因多以歐元、美金計價，她說，數字看來少，加上又是刷卡太順手，「錢就不見了。」她也笑說自己曾買到「腦子出血」，購買人民幣5、6萬（23～27萬台幣）的歐洲名牌禮服，買完後悔想去退卻來不及，還好這件禮服夠百搭、有氣場，而且有很多機會曝光，非常值得。

Gucci早春展現浪漫美學

今年早春Alessandro Michele再次展現獨到的浪漫美學，以服飾跨文化與時空，有雙G Logo、綠紅綠織帶、花卉圖騰外，還以繁複刺繡增添視覺變化，異國氣息的長袍及配飾話題款，崔子格穿花卉錯視印花洋裝，展現飄逸女神氣質，讓她覺得與自己中國曲風很搭，換上另一套雙G logo印花外套也讓她拍得開心，直讚Gucci高端、大器、奢華，「尤其是那件外套，平時看見肯定要買的。」

(中國時報)