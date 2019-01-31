蔡依林龍蝦裝 搞笑藏時尚
薛波瑞麗設計的龍蝦裝已是時尚經典，當年溫莎公爵夫人搶穿入鏡，登上VOGUE雜誌。（擷自VOGUE官網）
Swarovski龍蝦夾式耳環，5990元。（Swarovski提供）
蔡依林在新MV《腦公》穿上龍蝦裝搞笑扮醜。（擷自蔡依林IG）
蔡依林在新MV《腦公》中不計形象與吳君如扮醜搞笑，還穿上一襲龍蝦裝、佩戴Swarovski龍蝦耳環向《與龍共舞》的喜劇女星葉德嫻致敬，造型令人莞爾。其實「龍蝦裝」在時尚圈有極崇高的地位，是知名設計師薛波瑞麗 （Elsa Schiaparelli）與藝術家達利合力創作的超現實藝術品，迄今仍是經典ICON。
在時尚圈只要一提起「龍蝦裝」，指的絕不是葉德嫻在《與龍共舞》中義大利設計師「Sit Down Please」的搞笑造型，而是薛波瑞麗（Elsa Schiaparelli）打造的龍蝦禮服，這件禮服上的確是隻龍蝦，但不是活生生地掛在胸前，而是藝術家達利將龍蝦彩繪在一襲白色高腰曳地禮服上，是超現實藝術的代表作，如今則是費城美術館的館藏。
「龍蝦裝」的創造靈感源自達利在1930年代的創作「維納斯之夢」，一群全裸模特兒僅以海鮮蔽體，藉此將黏稠溼滑腥臭但又美味的海鮮與性聯結在一起，而生猛活跳的龍蝦就以頭上尾下的姿態擺放在下體，是對性恐懼與迷戀的糾結情緒，又帶有如促狹惡作劇的喜感。
後來薛波瑞麗在1937年代邀請達利一同創作了「龍蝦裝」，當時與溫莎公爵熱戀的辛普森夫人Wallis Simpson還搶先穿該件禮服入鏡，照片後來刊登在Vogue雜誌上。2017年，Schiaparelli現任品牌創意總監Bertrand Guyon複刻了這件龍蝦裝，藉此向經典致敬。
(中國時報)
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