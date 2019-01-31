日系彩妝 裸色風尚席捲春夏

2019年01月31日 04:12 中國時報 吳娮翎 報導

LUNASOL輕柔大地脣膏，1050元。（LUNASOL提供）

LUNASOL晶巧水潤脣蜜EX06，890元。（LUNASOL提供）

適逢佳麗寶20周年推出限定「經典大地色眼影盤」，藉以向2007年大賣的Beige色系致敬，新品以10色大地色系Beige質感，每個顏色都細膩的調整出不同質感，曾在2007年推出過的熱賣「光燦寶石眼影盒」不僅推出複刻版，再加碼發表2月誕生石紫水晶限定色，堪稱是為品牌迷推出的珍藏版。

眼妝低調富層次

「輕漾大地眼彩霜」粉霜卻帶有閃亮光澤，另外還添加橄欖油，共有6款大地色系，各自呈現不同透明感的澄淨裸色，為雙眼更添魅力；單色眼影「晶巧寶石眼彩」，透明之中帶著細微的大小光粉微粒，可以單搽也能疊搽，低調展現裸色的層次感，讓妝容更顯細緻。

脣妝柔滑泰奶色

「輕柔大地脣膏」搽起來很輕柔，柔滑，一字排開就像各種不同濃度的泰奶色，另外特別的是在色系命名上，「晶巧水潤脣蜜」、「晶巧寶石眼彩」、「晶巧柔膚修容餅」、「晶巧眼線筆N」、「晶巧指甲油N」，這些產品都與主題「Beige」為核心打造，都有像是Natural Beige、Pink Beige、Frost Beige等色彩，指甲油部分則是霧面質感，推出後大受好評。

(中國時報)