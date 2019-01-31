拯救問題眉 開創大運勢
中國時報
報導盧韋伶
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透過帶有纖維的眉妝品，就能創造自然豐盈。（benefit提供）
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搭配膏霜狀眉妝品，就能維持漂亮毛流一整天。（benefit提供）
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眉毛決定運勢！每天各種表情都會牽動眉毛，只要眉型漂亮，精、氣、神就旺了。新春前夕，資深彩妝師ZOE解析：「只要做出自然毛流感，眉型就對了。」她並且獨家傳授精準問題眉的解救祕技，讓缺乏專業彩妝技巧的素人們，不再為了畫眉毛而搞半天，輕鬆畫出好運眉。
雜亂眉：解除毛躁 旺運順氣
眉毛週邊有太多雜亂細毛無限擴張時，整個人會呈現毛毛躁躁，隨時心事重重的狀態。彩妝師ZOE建議，首先將過多的毛量做整頓，雜毛拔乾淨，自然就能看出輪廓，接著再修出眉頭至眉峰的線條感，眉型就會順很多。若眉色太深顯兇，透過淺色染眉膏調整，就能扭轉難接近的印象。
八字眉：拋開心事 開展笑顏
看起來若有所思，自帶衰感的八字眉，彩妝師ZOE表示，這種眉型的問題是眉頭位置太高，透過修眉刀慢慢調整，讓眉頭下緣和眉尾尖端在同一水平上，同時修剪眉尾處過長下垂的毛流，整個面相就會改善許多。畫眉時也盡量掌握平拉手法，俐落的一字眉型更有朝氣活力。
稀疏眉：深色染眉 重拾自信
毛量少或眉毛偏細的人，眉眼間容易流露無神、缺乏自信堅定感的樣貌。但提到修剪又擔心變得更稀疏，ZOE分享小祕訣，修剪前先刷深色染眉膏，毛流自然會明顯許多，再慢慢從眉毛上方往下修出線條輪廓，就不會失手。此外，畫眉時一樣先刷深色染眉膏，找出空洞填補，就不會畫成蠟筆小新。
(中國時報)
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