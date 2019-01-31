年節追劇《SKY Castle》上架搶客
台灣大myVideo搶春節商機，推《猛毒》、《一個巨星的誕生》等大片登場。（myVideo提供）
KKTV將在過年期間推出近日最夯韓劇《SKY Castle天空之城》，讓劇迷在年假期間盡情追劇。（KKTV提供）
今年過年9天連假，各大影音平台推出各式優惠及主打影片；愛奇藝2月2日至3月8日推出限時免費看《延禧攻略》，讓劇迷一次看完70集不間斷，而且更在2月1日至11日限定期間，推出使用Google Play支付購買愛奇藝台灣站指定套餐即享75折優惠價，成為VIP的劇迷還能觀賞同樣由《延禧》女主角吳謹言主演最新的《皓鑭傳》，或是看《鬼怪》虐心CP李棟旭和劉寅娜再次合作的《觸及真心》等新劇。
而KKTV則帶來打破《鬼怪》收視的熱話韓劇《SKY Castle天空之城》，明（1日）在韓國即將播出完結篇，過年期間即能在KKTV上觀看，另外KKTV與KKBOX也攜手推出「KKBOX Prime 新年派對」，即日起用戶於活動期間升級KKBOX Prime身分，即可享終身每月168元的優惠價格，一組帳號即可同時聽歌追劇，2月10日前再加碼讓用戶以首兩月19元升級KKBOX Prime，再有抽中雙人日韓來回機票、Jason Mraz演唱會等機會。
台灣大myVideo推出多部電影讓影迷一次看過癮，包括漫威反派超級英雄片《猛毒》、由剛奪下金球獎的Lady Gaga主演的《一個巨星的誕生》等大片，而除夕當晚還有獨家直播邁入第10年的《超級巨星紅白藝能大賞》，當晚再狂撒千元看片金紅包雨。
(中國時報)
推薦閱讀
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。