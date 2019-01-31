年節追劇《SKY Castle》上架搶客

2019年01月31日 04:12 中國時報 石欣蒨 報導

台灣大myVideo搶春節商機，推《猛毒》、《一個巨星的誕生》等大片登場。（myVideo提供）

KKTV將在過年期間推出近日最夯韓劇《SKY Castle天空之城》，讓劇迷在年假期間盡情追劇。（KKTV提供）

今年過年9天連假，各大影音平台推出各式優惠及主打影片；愛奇藝2月2日至3月8日推出限時免費看《延禧攻略》，讓劇迷一次看完70集不間斷，而且更在2月1日至11日限定期間，推出使用Google Play支付購買愛奇藝台灣站指定套餐即享75折優惠價，成為VIP的劇迷還能觀賞同樣由《延禧》女主角吳謹言主演最新的《皓鑭傳》，或是看《鬼怪》虐心CP李棟旭和劉寅娜再次合作的《觸及真心》等新劇。

而KKTV則帶來打破《鬼怪》收視的熱話韓劇《SKY Castle天空之城》，明（1日）在韓國即將播出完結篇，過年期間即能在KKTV上觀看，另外KKTV與KKBOX也攜手推出「KKBOX Prime 新年派對」，即日起用戶於活動期間升級KKBOX Prime身分，即可享終身每月168元的優惠價格，一組帳號即可同時聽歌追劇，2月10日前再加碼讓用戶以首兩月19元升級KKBOX Prime，再有抽中雙人日韓來回機票、Jason Mraz演唱會等機會。

台灣大myVideo推出多部電影讓影迷一次看過癮，包括漫威反派超級英雄片《猛毒》、由剛奪下金球獎的Lady Gaga主演的《一個巨星的誕生》等大片，而除夕當晚還有獨家直播邁入第10年的《超級巨星紅白藝能大賞》，當晚再狂撒千元看片金紅包雨。

(中國時報)