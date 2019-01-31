2019年01月31日 04:11 中國時報 文、攝影／張蒼松

由閒置的老舊穀倉改建「池上穀倉藝術館」，保有鄉親的共同情感，讓民眾覺得藝術沒有距離感。

蔣勳《島嶼青年》，1994，水墨設色紙本，139×69cm。（蔣勳提供）

蔣勳在池上大埔畫室創作，左手護腰，右手奮力為大坡池原生種白色荷花修潤對比色。

蔣勳《山水冊頁》系列。（蔣勳提供）

秋收時節的農忙期，稻米達人張天助趕到「池上穀倉藝術館」探望正在部署個展作品的蔣勳，兩人一見面就熱情張開雙臂緊緊擁抱。

這些年，蔣勳、林懷民、席慕蓉應「台灣好基金會」之邀前來池上駐村、表演、展覽或朗讀，三位早年留學歐美的文人，自然而然把「擁抱」帶到了米鄉，鄉親從略帶羞澀到大方擁抱這分真誠的情感表達，逐漸地，在長照中心做志工的張天助，已然慣用擁抱向年近九十的銀髮族傳遞內心的關愛─張天助阿公擁抱「曾祖父母」的情景是何等動人─這就是文化基底！

詩．書．畫．印與攝影構成這次的「蔣勳私藏展」，展題的發想，來自多年來的個展總有畫作捨不得售出，蔣勳說：「這些捨不得的記憶，必須保存下去，是創作者願意持續創作下去的原因。」

其實，蔣勳十分捨得。擔任東海大學美術系主任時期，他賣了畫作獎助學生出國念書；大前年，尼伯特颱風重創台東，他為此辦個展，捐輸了義賣所得四、五百萬善款。

「蔣勳私藏展」空間配置與作品布局之間的連結、甚或畫作落款、鈐印與詩堂文字都流露出深情奧義。由蔣勳的弟子谷浩宇擔綱策展人，處處融入巧思。

蔣勳日常晨起課誦《金剛經》，沉潛省思因果，而旅次途中抄寫經典開頭文「如是我聞」共七十一字，在穀倉藝術館展出，與引首的朱文印「花甲」兩相呼應的押角處蓋上了白文印「八里米倉村」─落籍淡水河畔米倉村三十載，恍兮惚兮，預知自身一萬個日子後駐村池上而與「米鄉．穀倉」結下不解之緣罷。

2014年秋天，「台灣好基金會」執行長徐璐陪同蔣勳在大埔村找到閒置的教員宿舍，修繕後就是駐村藝術家身心安住的好所在，平房陳設和台北市大龍峒的原生家庭很像，《金剛經》說的「還至本處」冥冥之中引領著他，四處尋覓居所和畫室，最後還是回到最初，蔣勳說：「這年齡找到繪畫的快樂，回來做自己以後，才懂得什麼是真正的美。」

大埔村宿舍，一打開正門就見到中央山脈，跨出側門往東邊步行約百米到水圳旁映入眼底的是海岸山脈，兩座大山相距三十公里，像大地之母環抱著池上平原，蔣勳想要把視覺壯闊的地景凝染在一百五十號畫布，可大埔村畫室因此顯得侷促了，於是另行找到一處兩百多坪老舊榖倉。

蔣勳思及這麼大的空間一個人使用太可惜了，於是萌發把它變身藝術館的構想，好讓陸續前來駐村的創作者有個展示及交流的平台！

碾米廠老闆梁正賢提供這座祖傳的六十歲穀倉及其改建經費，蔣勳號召陳冠華建築團隊從事修復計畫，首要任務是池上鄉親口述關於木構造穀倉的記憶，再著手街廓建築式樣的採集與研究，兩年後才正式動工修復，2017年12月竣工啟用，由「台灣好基金會」經營管理。

穀倉藝術館立面大尺度開窗，整體落地窗營塑通透的視覺效果，弭平了一般美術館舍給人的距離感，遠遠地就可以看見蔣勳的攝影作品。欠身與光影跌宕展開對話，或山體幽邈，或莊稼遺緒，或生活細節，蔣勳崇尚自然的「文人攝影」，述說著池上駐村兩年的歡惜與眷戀。

這組「池上日記」系列作品，被攝影家阮義忠相中，規畫為「台灣故事館」的雙個展。蔣勳投入攝影起步甚早，上溯1978年主編《雄獅美術》時期，《漢聲》雜誌中文版社長姚孟嘉協助他在北投的和室住宅打造了暗房，蔣勳回首這段往事說：「好友姚孟嘉幫助設置暗房，他很細心教我顯影定影，後來沉迷太深，決定還是回到文學與繪畫創作，就把全部設備轉贈一位學攝影的學生。」

以花東縱谷入畫，山勢大器豪邁，散發出年輕地質受到板塊擠壓的熱情，使得蔣勳非常感動，池上時期有別於80年代中期設色低鬱、肌理委婉的「文人畫」。

〈江山無盡卷〉、〈春日在天涯〉、〈島嶼青年〉這幾幅畫作都有「我的詩句未完」的鈐印，教我聯想了蔣勳的創作理念：「與其寫詩，寧可好好地體驗生活，詩，只是生活過後的灰燼！」這是他創作的源頭，更蘊藏著美學及社會參與的能量。

蔣勳念巴黎大學藝術研究所時期，受到法國社會運動的啟迪，數十年以來，他以文人關懷社會脈動的心念，入世地走進社會底層，譬如2012年元旦假期，「樂生青年聯盟」召開「防樂生走山記者會」，邀請文化界一起聲援，蔣勳提前於除夕當天自行前赴樂生療養院舊院區現勘後，再與「樂生保留自救會」成員一起討論引起地層擾動的始末，真心實意地關懷弱勢處境，為樂生保留運動注入活力！

蔣勳鍾情於早課，也經常抄寫《維摩詰經．問疾品》：「從痴有愛，則我病生，以一切眾生病，是故我病…」佛學的清淨智慧，超越了安頓個人身心靈的格局，誠如他的臉書首頁寫上「求真若渴，愛人如己」。

（「蔣勳私藏展」於「池上榖倉藝術館」展至4月30日止；春節公休1月30日至2月6日，2月7日初三起開館。展覽資訊詳見「池上榖倉藝術館臉書」，電話：089-862089。）

(中國時報)