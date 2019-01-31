2019年01月31日 04:11 中國時報 姜雯

蘇城又下雪了。

天空開始飄雪的時候，我正坐在她的床沿上。床上的被子疊得四四方方，枕頭套和床單早已洗地發白，又被時光染成了淡黃色，襯著大朵褐色牡丹花，開了一床的寥落。床頭的櫃子擺著一盞檯燈、一個收音機、一本舊雜誌，都積了滿滿當當的灰塵，要用手指攆一攆才看得出原本的顏色。倒是一副老花眼鏡還算乾淨俐落，眼鏡兩端各拴著一條繩子，我可以想像她把它掛在脖子上的模樣。

後來雪越下越大，我從她房間的窗戶望出去，天井的圍牆已經積了厚厚一層雪了，就連盆栽的枯幹上也落了又窄又薄的一層雪，在路燈下面顯得淒厲又怪異。我記得從前這些盆栽開得最繁盛的時候，她會把蛋殼埋進花盆，她說花草和人一樣，需要營養。如今這些盆栽都死了，而所有人的臉上，也是一片愁雲慘淡。是忘了施肥吧。

天色完全變黑以後，她打開了那盞累積了三十幾年老灰的彩色吊燈，據說這是那個年代時興的款式。五個彩色燈泡壞了四個，剩下唯一的燈泡在黑夜裡發出幽微的紅光。雪和路燈把街外照得比屋內還亮堂。她家的裝潢實在是太老了，五斗櫥、夜壺箱、長茶几，這些老式的舊家具七零八落的全都堆放在房間裡。床下還擺著一隻痰盂罐。每次在台灣和同學聊到痰盂罐這個東西，我總要費盡心思解釋一番。

我只記得小時候這蘇州城裡，到處都是建築工地、大吊車、以及畫著紅色「拆」字的房子。但這些與痰盂罐都沒關係，我只是想說我曾經住在這樣的老房子裡，那個年代還沒有抽水馬桶，大小號就在這痰盂罐裡解決。婦人們會在早晚去公廁倒痰盂。更老一點的，是一種圓圓的木質痰盂桶，十分笨重，一般會有人拉著一輛推車，去每家每戶收這桶子，刷乾淨了再放回來，也算一份職業。

雖然這片老房子後來都裝上了抽水馬桶，但是她依舊延續著使用痰盂罐的習慣，而且把痰盂罐放在床底下，夜間起來，既不會摸黑摔跤，也無需受凍太久。她還沿襲了很多別的老習慣，比如在過年的時候寄一個包裹給因為戰爭失落在外地的姊姊，這包裹裡也是應有盡有，年糕、糖、茶葉、糕餅，還有一盒雪花膏。我笑著說這些東西別處都有，她說過年裡，這是心意，而且寄，也寄不了幾年了吧。她今年八十歲，姊姊，更老了吧。

我看看痰盂，看看頭頂那盞發著紅光的吊燈，看看她那件沾滿了油汙的圍裙，看看天井裡不知道死了多少年的盆栽，看看他們盯著電視的麻木神情，想著一些我無論如何都想不明白的問題，有關金錢和贍養，有一種杞人憂天的寂寞。

俗話說，下雪不冷化雪冷。可是蘇州下雪和化雪是一樣冷的，因為這雪下著下著，就沒了心情，失了它該有的樣子，雪變成了雨夾雪，有時候混一點冰雹，打在臉上隱隱作痛。我眼見這好不容易積起來的雪又要沒了，心中不免惘然。她突然喊我去吃飯，燉了一鍋又黃又油的老母雞雞湯，她把兩隻雞腿都夾到我碗裡，然後把昨夜剩下的青菜倒進自己碗裡。她說自己有糖尿病，什麼也吃不了。隔了一會她又說，你下次帶一塊比薩餅來給我嘗嘗好不好，我電視裡看了十幾年，卻從來沒吃過。我一邊應著，一邊想著明天這雪會不會停。

(中國時報)